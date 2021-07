Renga testimonial di ‘Artisti in corsia’, Raiola: “Progetto per realizzare i sogni dei bambini”

REGGIO CALABRIA – “Questa edizione di Artisti in corsia assume più significati: è la continuità e la crescita del progetto, giunto alla quarta edizione, e che vede sul palcoscenico esibirsi pazienti, medici, infermieri dei nostri ospedali catanzaresi. Quest’anno abbiamo voluto dare un respiro più ampio, nazionale, includendo il concerto di Francesco Renga.



Siamo molto grati a questo grande artista, per aver accolto il nostro appello, decidendo di includere nel suo tour questa nostra manifestazione”. Così alla Dire Giuseppe Raiola, presidente dall’associazione Acsa&Ste onlus, commentando l’evento benefico del 16 agosto previsto alle 20:30 a Roccelletta di Borgia (Catanzaro) al Parco Scolacium.



“La finalità del nostro progetto – aggiunge – è legata alla realizzazione dei sogni dei nostri piccoli pazienti, con patologie molto particolari, che vengono espressi su una cartolina che consegniamo al momento del loro ricovero in ospedale. Con l’incasso di questo spettacolo cerchiamo di poter esaudire ciò che desiderano. Quest’anno, ad esempio – afferma Raiola – riusciremo a realizzare il sogno di una bimba che vorrebbe diventare addestratrice di delfini. Grazie alla disponibilità dell’acquario di Genova, estremamente sensibile a questa iniziativa, l’11 settembre sarà possibile realizzare questo sogno. Ma ne abbiamo tanti altri che vorremmo esaudire, molti bambini – conclude Raiola – ci hanno chiesto di poter visitare una capitale europea sperando in una normalità nel futuro”.

Artisti in corsia, con il progetto We will make your dream come true, si avvale della collaborazione del Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro.