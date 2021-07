Da venerdì ad Arezzo la quinta gara del Campionato Italiano Rally Auto Storiche

ROMA – Nel fine settimana in Toscana è in programma il Rally delle Vallate Aretine. Ad Arezzo nei giorni venerdì 23 e sabato 24, si svolgerà il quinto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e darà il via al secondo girone, che si concluderà a fine ottobre con il Rally della Costa Smeralda.

Poco più a nord del capoluogo aretino, si correrà l’edizione 2021 della Coppa della Consuma, gara di velocità in salita valevole anch’essa per il Campionato Italiano di specialità, con un percorso tra i più lunghi e impegnativi, visto che è stato riportato alla versione da oltre 12 chilometri. Le prove ufficiali si svolgeranno sabato 24 luglio e la gara, in unica manche, il giorno successivo.