Tokyo 2020, ritrovato atleta ugandese in fuga: “Voglio lavorare in Giappone”

ROMA – Era fuggito la scorsa settimana dal suo campo di allenamento nel Giappone occidentale, dove si trovava in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Nel suo albergo aveva lasciato solo un biglietto, dicendo che voleva lavorare in Giappone poiché la vita nel suo paese d’origine era difficile. Ma la sua fuga non è andata a buon fine. Julius Ssekitoleko, il sollevatore di pesi che si trovava a Izumisano, nella prefettura di Osaka, è stato ritrovato nella prefettura centrale di Mie. Lo riferisce Kyodo news, senza chiarire quale sarà il futuro dell’atleta: l’esclusione dai giochi e il rimpatrio sembra essere l’opzione più probabile.