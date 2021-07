Scandalo in Premier League, giocatore dell’Everton arrestato per pedofilia

ROMA – “L’Everton può confermare di aver sospeso un giocatore della prima squadra in attesa di un’indagine della polizia. Il Club continuerà a supportare le autorità nelle loro indagini e al momento non rilascerà ulteriori dichiarazioni”. Lo comunica il club inglese di Premier League, attualmente allenato dall’ex Inter e Napoli Rafa Benitez, dopo che un suo tesserato è stato arrestato con l’accusa di reati sessuali su minori. Come riporta il quotidiano ‘The Sun’, il giocatore è stato arrestato e interrogato venerdì dalla polizia e poi è stato rilasciato su cauzione in attesa di ulteriori indagini. L’identità del giocatore non è ancora stata rivelata.