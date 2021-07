Il nervosismo dell’infettivologo Galli: “Mi dà l’orticaria parlare di immunità di gregge”

ROMA – “Ormai mi dà quasi l’orticaria sentire parlare di immunità di gregge nelle condizioni in cui siamo adesso. Purtroppo di immunità di gregge si riesce a parlare quando accertato che un certo numero di persone, una certa percentuale di un gruppo sociale, di una nazione, di una regione, è stato vaccinato o comunque ha sotto controllo la malattia, a quel punto la malattia non riesce più a circolare, non riesce più a colpire neanche gli altri”. Lo dice il prof. Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, ad Agorà Estate su Rai Tre, condotto da Roberto Vicaretti.