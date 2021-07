“Hysaj verme, la Lazio è fascista”: striscione shock degli ultras biancoazzurri, Sarri furioso

ROMA – Non si ferma l’attacco degli ultras della Lazio al giocatore biancoceleste Elseid Hysaj, ‘colpevole’ di aver cantanto la canzone partigiana ‘Bella Ciao’ durante una cena con la squadra.

Il video, postato in rete domenica e subito rimosso, ha scatenato le reazioni di una parte della tifoseria laziale che ha ricoperto il giocatore di insulti, arrivando ad augurargli la “rottura del crociato”. Ma gli ultras biancocelesti, non contenti, non si sono limitati agli insulti social: ieri sera, per le strade della capitale è apparso uno striscione con la scritta “Hysaj verme, la Lazio è fascista”.

Dopo quest’ultimo attacco, immediata la risposta dei social dove spopola l’hashtag ‘Io sto con Hysaj’. E sull’argomento interviene anche il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri: “Solidarietà al calciatore della Lazio Elseid Hysaj, insultato sui social e oggetto di un vergognoso striscione per aver cantato Bella Ciao. Una frangia minoritaria della tifoseria macchia l’immagine della squadra e della città. #Roma è antifascista, lo sarà sempre. #IostoconHysaj”.

Ed anche Carlo Calenda interviene nello scontro, chiedendo alla società una presa di posizione netta: “Non credo proprio che la @OfficialSSLazio sia fascista o che lo siano i laziali. Mio fratello è laziale oltre ogni immaginazione ed è lontanissimo da queste idiozie. E così tante altre persone che conosco. Ma una presa di posizione chiara è necessaria da parte di tutti”.

A Formello, intanto, sale la tensione. Dopo un comunicato della Lazio in cui la società ha detto di ‘tutelare il proprio tesserato’ senza però esprimere una condanna nei confronti dei tifosi autori degli insulti, il mister Maurizio Sarri sarebbe su tutte le furie. Il presidente Lotito, infatti, sembra voler evitare uno scontro con le frange più estreme del tifo biancoazzurro mentre l’allenatore, che già nei giorni scorsi aveva discusso a muso duro con alcuni tifosi presenti all’allenamento per degli insulti a Muriqi, accusa la società di non difendere il gruppo.