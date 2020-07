Tg Lazio, edizione del 20 luglio 2020

PRECIPITANO NEL VUOTO, MORTI DUE OPERAI A VIGNA MURATA

Tragedia in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma, dove due operai di 53 e 29 anni sono morti dopo una caduta dall’altezza di circa 30 metri. I due operai, al lavoro in un cantiere edile, stavano tagliando una trave di cemento quando, per cause da accertare, sono precipitati dall’ottavo piano della struttura. Sul posto la Polizia Scientifica e il commissariato Esposizione. Le salme sono state messe a disposizione dell’autorità giudiziaria.

CORONAVIRUS, REGIONE PENSA A MULTE PER CHI È SENZA MASCHERINA

Un’ordinanza per multare chi non indossa la mascherina quando è in compagnia di altre persone. È la misura annunciata dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel corso di una intervista al quotidiano ‘la Repubblica’. “Ci lavoreremo nelle prossime ore, assieme ad altre misure”, ha spiegato l’assessore, riferendosi anche a “una grande campagna di comunicazione pro-mascherina, soprattutto negli stabilimenti balneari e negli altri luoghi di villeggiatura. Poi ci sono i test rapidi”. In particolare, “stiamo lavorando a un atto di concerto con il Governo. Se c’è bisogno di misure più stringenti a Roma, saranno necessarie in tutto il Paese. Abbiamo notato un calo diffuso e generalizzato della tensione”, ha aggiunto D’Amato.

ECCO IL NUOVO ‘TESTACCIO’: IL PROGETTO RIPENSA LO SPAZIO PUBBLICO

Testaccio, rione ‘aperto’, che pensi al verde, ridisegni gli spazi, salvaguardando identita’ storica, artigianale e artistica, mettendo in connessione scuole e impianti sportivi. È stato presentato questa mattina, dalla presidente del I municipio Sabrina Alfonsi e dall’assessore all’urbanistica di Roma Capitale, Luca Montuori, il vincitore del concorso pubblico di progettazione, a cui hanno partecipato circa 50 studi di architettura, dell’area compresa tra via Marmorata, via Galvani, via Zabaglia e via Caio Cestio. Nell’area, saranno messe in connessione scuole, botteghe artigiane e lo storico impianto sportivo usato dall’AsRoma, ‘Campo Testaccio’. Ora la parola alla Giunta capitolina che potrebbe approvarlo già il prossimo ottobre.