“I luoghi di Napoli: Magie e Incanti”, 10 incontri tra musica e parole

NAPOLI – Napoli si racconta nei luoghi della sua memoria millenaria affidandosi ai volti e alle voci dei protagonisti della sua cultura. Dieci appuntamenti, da luglio a ottobre, a ingresso libero su prenotazione (premionapoli.it oppure scabec.it/iluoghidinapoli) daranno vita alla rassegna “I luoghi di Napoli: Magie e Incanti” che proporra’, nelle location piu’ suggestive, scelte tra i monumenti piu’ significativi della geografia partenopea, letture e interpretazioni di pagine letterarie in cui il racconto incontrera’ la musica e da essa si lascera’ guidare. Il progetto Fondazione Premio Napoli, supportato da Regione Campania e promosso da Scabec spa, si articolera’ in dieci serate, da oggi all’8 ottobre. Scrittrici e scrittori affideranno brani letterari da loro selezionati ad attrici e attori che presteranno il corpo e la voce per rinnovare la pratica antica della lettura pubblica, un’esperienza che assume un significato speciale in un periodo, come quello odierno, segnato dal distanziamento e dall’isolamento. La musica scorrera’ parallela al gesto e alla parola: in ciascuna delle serate scrittori e attori, tutti campani di origine o di adozione, saranno affiancati dagli strumenti e dalle voci di interpreti della scena musicale contemporanea, italiana e internazionale.

La presenza del pubblico dal vivo sara’ condizionata dalle restrizioni imposte dalla normativa vigente per gli spettacoli e subordinata alla prenotazione ma ciascuna delle serate sara’ ripresa dalle telecamere e l’intera rassegna potra’ essere partecipata e vissuta sui social network. Grazie alle riprese, ogni tappa del viaggio diventera’ poi, attraverso un accorto lavoro di post produzione, un piccolo documentario nel quale fissare non semplicemente l’evento performativo, ma un’esperienza sensoriale a cui concorrono musica, voci parole e luoghi.

I luoghi in cui queste serate si articoleranno, spiegano gli organizzatori, sono gli stessi che hanno reso unica Napoli nel mondo: dalle catacombe di San Gennaro alla cappella Sansevero, dal chiostro dei Girolamini alla certosa di San Martino. Ma la Fondazione Premio Napoli ha voluto proporre anche siti poco conosciuti o meno frequentati e per questo, se possibile, ancora piu’ fascinosi, come i giardini pensili di Palazzo Reale o il parco letterario di Nisida.

Il progetto dell’iniziativa “I luoghi di Napoli: Magie e Incanti” e’ a cura di Domenico Ciruzzi e Stefano Valanzuolo. Il coordinamento artistico per la Fondazione Premio Napoli e’ di Stefano Valanzuolo, Alfredo Contieri, Alfredo Guardiano, Carmen Petillo e Francesco Morra. L’organizzazione e la promozione sono di Scabec spa. La rassegna e’ un percorso di avvicinamento al Premio Napoli.

“Abbiamo chiesto – spiega Domenico Ciruzzi, presidente della Fondazione Premio Napoli – a dieci scrittori campani di scegliere alcune pagine letterarie, proprie o di altri autori, sulla base delle affinita’ percepite con i luoghi che li ospiteranno, e di affidarle ad altrettanti attori. La parola, gradualmente, nel corso di queste serate si trasformera’ in musica, di modo che ciascuna forma espressiva conservi la propria ineludibile autonomia ed evochi le magie e gli incanti di Napoli”. “

All’interno di un format che fa della contaminazione tra linguaggi diversi un punto di forza – sottolinea Stefano Valanzuolo – non sarebbe stato giusto privilegiare un unico stile musicale. Cosi’, alle suadenti atmosfere jazzistiche che si prestano ad aperture improvvisative dettate dalla visione dei luoghi e dall’eco magica delle parole, si accosteranno performance barocche e contemporanee, in un corto circuito di grande attualita’”.

Il programma prevede per oggi, alle 19:30, la prima tappa dalle Catacombe e Basilica di San Gennaro fuori le mura. “Voci e suoni dalla citta’ porosa”, il titolo, con Luca Aquino (tromba/ flicorno/elettronica). Letture scelte e commentate da Maurizio Braucci con Iaia Forte.

Il secondo appuntamento e’ per il 24 luglio alla Certosa di San Martino. Alle 19:30 “Creature di Napoli” con Enzo Pietropaoli (contrabbasso) e Eleonora Bianchini (voce). Letture scelte e commentate da Massimiliano Virgilio con Carmine Borrino.

Per tutti gli appuntamenti e per le prenotazioni: www.premionapoli.it