Whirlpool, il 31 luglio tavolo al Mise su Napoli e proroga cassa integrazione

ROMA – Confermato il tavolo Whirlpool il 31 luglio alle 9,30 al Mise. Come annunciato nello scorso incontro Il ministero ha convocato in videoconferenza le parti sociali sulla situazione del sito di Napoli e la proroga della cigs e dei contratti di solidarieta’ in tutti gli stabilimenti del gruppo. Sono convocati regioni Lombardia, Campania, Marche e Toscana, Ministro Lavoro e Sviluppo economico, responsabili Whirlpool Spa, sindacati nazionali confederali e di categoria e territoriali.