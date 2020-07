In Giappone raggi UV anti Covid sui mezzi pubblici

ROMA – Un robot in grado di emettere onde ultraviolette (UV) all’interno degli scomparti dei mezzi di trasporto pubblico è stato sviluppato da una società di Okayama, nel Giappone occidentale, già specializzata nella manutenzione di tram, autobus e altri veicoli ad uso pubblico.

Ryobi Techno Co., società del gruppo Ryobi, ha messo a punto il robot con lo scopo di offrire uno strumento efficace di lotta e prevenzione alla diffusione del Covid-19.

Le onde UV utilizzate hanno una lunghezza d’onda più corta rispetto alle onde ultraviolette standard e per questo motivo ricerche scientifiche concordano sul ritenerle efficace nel rendere nulla la carica virale di virus e batteri. Kojima, portavoce del gruppo, ha dichiarato: “Abbiamo sviluppato il robot per far sì che la società, anche nel pieno di una pandemia, possa consentire alle persone di spostarsi in sicurezza”.