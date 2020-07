Nel Lazio al via l’1 agosto i saldi estivi

ROMA – La Giunta regionale ha deliberato l’avvio dei saldi estivi nel Lazio per sabato 1 agosto. La data è stata eccezionalmente posticipata di un mese rispetto a quanto previsto dalla normativa per consentire lo svolgimento delle vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi. Il provvedimento era stato votato all’unanimità dal Consiglio regionale per favorire la ripresa degli acquisti e sostenere il settore del commercio dopo la crisi causata dal Covid-19. La durata dei saldi estivi sarà di sei settimane.