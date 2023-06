Il weekend dei bambini a Roma: ecco 5 cose da fare

ROMA – Quante cose può offrire Roma ai più piccoli? È a loro che pensiamo e per loro suggeriamo alcuni appuntamenti per un lungo weekend di festa. Proposte per giocare, scoprire e incontrare. Spettacoli, laboratori, passeggiate e concerti. Consigli utili anche ai più grandi, perché orientarsi in città è tutt’altro che un gioco!

“LA MENTE È UNA SOLA. LA SUA CREATIVITÀ VA COLTIVATA IN TUTTE LE DIREZIONI“. GIANNI RODARI

ECCO COSA FARE IL 24 GIUGNO

WEEKEND STELLARI. IL PLANETARIO AL MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE

Ore 17.00 LA VITA DELLE STELLE di Gabriele Catanzaro alias Dottor Stellarium

Ultimo sabato per incontrare gli astronomi del Planetario di Roma nella Sala Multimediale del Museo di Roma in Trastevere. Tra conferenze e appuntamenti da non perdere con i più piccoli: ‘La vita delle stelle’ di Gabriele Catanzaro alias Dottor Stellarium. Un viaggio divertente per tutta la famiglia per scoprire le caratteristiche degli astri. Attraverso L’utilizzo di strumenti autocostruiti e modellini creati dal Dottor Stellarium si ripercorre l’intera vita delle stelle: dalla loro nascita alla morte, in un vero percorso di scoperta collettiva. I visitatori avranno la straordinaria opportunità di viaggiare tra stelle e pianeti, approfondire tematiche astronomiche e avventurarsi alla scoperta dell’universo e del sistema solare tra spiegazioni scientifiche, storia, arte e narrazioni mitologiche. Il Museo di Roma in Trastevere in questo periodo ospita anche due suggestive mostre fotografiche ‘Peggy Kleiber. Tutti i giorni della vita (fotografie 1959-1992)’; ‘IL GIRO. Una storia d’Italia’ e una interessante mostra documentaria ‘I Romanisti. Cenacoli e vita artistica da Trastevere al Tridente 1929-1940’.

L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

COSTO: Spettacolo gratuito con il biglietto d’ingresso al museo, fino a esaurimento dei posti disponibili. Ingresso gratuito con la Mic card. Per maggiori informazioni 060608.

Il Museo di Roma in Trastevere è in Piazza di Sant’Egidio, 1/b

Ore 21.00 IL CINEMA ALLE MURA: E.T. L’EXTRATERRESTRE

Proiezione del film di Steven Spielberg

Il Comitato Mura Latine porta nei giardini di via Sannio il capolavoro di Steven Spielberg ‘E.T. l’extraterrestre’. Una proiezione gratuita e all’aperto per tutta la famiglia. Il Cinema alle Mura è un progetto che il Comitato Mura Latine porta avanti con determinazione. È un’iniziativa che rappresenta un momento di condivisione da parte del quartiere, ma è anche la trasformazione di un luogo in uno spazio inclusivo, incastonato in una cornice unica: le Mura Latine per l’appunto. Il Cinema alle Mura è stato vincitore dell’Avviso Pubblico “Estate Romana 2020 – 2021 – 2022”.

COSTO: L’ingresso è completamente gratuito. Si possono portare teli e cuscini per godersi i film seduti o sdraiati sul prato.

Il Cinema alle Mura è nei Giardini di via Sannio

ECCO COSA FARE IL 24 e 25 GIUGNO

LA SPLASH ZONE DEL LUNEUR PARK

Ha appena riaperto la ‘Splash zone’ del Luneur Park: 2500mq di fresco divertimento, con 6 irresistibili acquascivoli che tra onde, spirali e curve regaleranno tanto divertimento a bambini e bambine di ogni età. Con apertura alle 10.00 e chiusura alle 17.00 la grande piscina del parco offre tante sorprese all’insegna dell’intrattenimento, tra queste, ogni giorno alle 15.30 è in programma lo Schiuma Party. Il regolamento e le informazioni per prenotare ingressi, ombrelloni e sdraio è sul sito del Luneur Park. È possibile anche acquistare biglietti con accesso illimitato alle giostre del Giardino delle Meraviglie.

COSTO: Biglietto settimanale 13,50 euro, weekend e festivi 15,00 euro

Il Luneur Park è in via delle Tre Fontane 100-114

Ore 20.30 ‘CIRCOinfest’ – CIRCO EL GRITO AL TEATRO INDIA

Dai 6 anni e per tutti

‘CIRCOinfest’ è un inedito festival di circo contemporaneo prodotto dal Teatro di Roma. L’atmosfera magica del circo prende il via dal 24 giugno (e fino al 9 luglio) al Teatro India con la compagnia visionaria del CIRCO EL GRITO che, dopo 10 anni, torna a Roma con lo Chapiteau, per accogliere grandi e piccini con tre spettacolari creazioni sotto un tendone di destrezza, poesia e fantasia. Nato a Bruxelles nel 2007 dall’incontro tra l’acrobata aerea uruguaiana Fabiana Ruiz Diaz e l’artista multidisciplinare italiano Giacomo Costantini, con più di mille repliche in Europa, El Grito porterà in scena il circo contemporaneo nella più avanzata sperimentazione tra danza, teatro, musica e letteratura.

Si inizia con un viaggio che conduce agli albori dell’arte circense incontrando il potere della musica con JOHANN SEBASTIAN CIRCUS, dove Bach torna per adeguarsi alle nuove sonorità, obbligando a numeri strambi una spericolata acrobata aerea, un clown equilibrista e un musicista multistrumentista.

COSTO: bambini € 7,00 – Adulti € 10,00. CIRCOinfest accoglie anche bambini e famiglie che aderiscono al primo progetto di welfare culturale ‘Sciroppo di Teatro’, una vera e propria ‘prescrizione medica’ degli spettacoli del Festival rivolta ai ragazzi e genitori della città di Roma da parte dei pediatri, per incoraggiare la partecipazione e l’accessibilità di un pubblico svantaggiato all’offerta teatrale (con tariffe agevolate a 3€).

Il Teatro India è in Lungotevere Vittorio Gassman 1

Ore 19.30 ‘CIRCOinfest’ ATTENTO SI SCIVOLA A VILLA TORLONIA

Dai 5 anni

L’inedito festival di circo contemporaneo prodotto dal Teatro di Roma arriva anche nel parco di Villa Torlonia. Il palcoscenico all’aperto di ‘CIRCOinfest’ (presso il Campo dei tornei) accoglierà opere multidisciplinari tra musica, danza, teatro, acrobazia, effetti speciali e originalità coreografica, nutrendosi anche di inserti creativi proposti (ad ingresso gratuito) dal Teatro dell’Opera e dal Municipio Roma II. Si inizia questo weekend con la clownerie della coppia Alessandro Larocca e Andrea Ruberti che, in ATTENTI SI SCIVOLA giocano con la fantasia, litigano con la realtà, si aggrovigliano nei loro numeri di illusionismo rivelando ingenuamente i propri trucchi.

COSTO: Intero 11,03 euro, bambini 7,72 euro online. La biglietteria è aperta 2 ore prima dell’inizio della replica.

Villa Torlonia è in Via Lazzaro Spallanzani 1/a

