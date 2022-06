Sanremo 2023, Chiara Ferragni alla conduzione con Amadeus

ROMA – Da idolo dei social a co-conduttrice del Festival di Sanremo. Chiara Ferragni affiancherà Amadeus alla guida dell’edizione 2023 della kermesse, in programma dal 7 all’11 febbraio. L’imprenditrice digitale sarà protagonista nella serata di apertura e in quella di chiusura della manifestazione. A svelare la notizia è stato il direttore artistico Amadeus alla fine dell’edizione delle 20 del Tg1. La 35enne su Instagram ringrazia “Amadeus per avermi voluto al suo fianco”.

Da anni il Festival corteggiava Ferragni, che quest’anno ha finalmente ceduto alla proposta di Amadeus e salirà quindi sul palco dell’Ariston. Appuntamento al 7 febbraio.

⚡️ La news che non ti aspettavi il #20giugno: @ChiaraFerragni sarà la co-conduttrice della prima serata e della finale di #Sanremo2023 pic.twitter.com/nIkdsZ2274 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) June 20, 2022

