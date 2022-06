Fico: “Non comprendo gli attacchi di Di Maio su Nato ed Europa”

NAPOLI – “Secondo me in questo momento ci sono delle frizioni all’interno del Movimento, ma non riesco a comprendere che il ministro degli Esteri Di Maio attacchi su delle posizioni rispetto alla Nato e all’Europa che nel Movimento non ci sono e non se ne dibatteva prima”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine di una iniziativa a Napoli per la giornata del rifugiato.

“Non capisco perché – ha proseguito – ci sono questi attacchi in questo momento. Il Movimento è saldamente, e non c’è nessuna discussione su questo, ancorato all’Unione europea, su cui abbiamo combattuto in Europa anche per avere i fondi del Recovery di cui oggi si parla e che il Movimento ha ottenuto. Rispetto alla Nato non c’è alcuna discussione in corso, il Movimento è saldamente ancorato al patto atlantico. Subiamo una cosa che secondo me è mistificatrice, non aderente alla realtà”.

“Allora – ha concluso Fico – mi chiedo, perché attacchi su cose non aderenti alla realtà? Da questo punto di vista ci sentiamo un po’ arrabbiati e delusi, tutto qua. Per quale motivo si deve mettere in discussione una cosa che nel Movimento non è in discussione?”.

“NESSUN CONTE-DI MAIO, PROSPETTIVA SBAGLIATA”

“Non c’è nessun Conte-Di Maio, state sbagliando prospettiva. L’unica cosa che c’è è, al massimo, Movimento-Di Maio perché attaccare il M5s su posizioni che non sono in discussione dispiace a tutta la comunità del Movimento. È questo il punto”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine di una iniziativa a Napoli.

“DI MAIO STA COSTRUENDO ALTRO? LO SCOPRIREMO VIVENDO”

“Quello che Luigi fa nella costruzione di altro io non ho idea, perché non ne ho contezza. Poi se si sta costruendo qualcos’altro lo vedremo solo vivendo”, ha detto ancora Fico a Napoli.

“STATUTO OPERATIVO DOPO PRONUNCIA TRIBUNALE NAPOLI”

“Stiamo completando l’operatività totale di uno statuto che oggi è anche al 100% operativo perché il tribunale di Napoli ha rigettato la causa degli ex del M5s”, dice ancora il presidente della Camera.

LA REPLICA: “STUPITI E STANCHI PER GLI ATTACCHI”

“Stupiti e stanchi per gli attacchi che diversi esponenti M5S, titolari anche di importanti cariche istituzionali, oggi hanno rivolto al ministro Di Maio, impegnato in questo momento a rappresentare l’Italia all’importante tavolo europeo del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo, dove si sta discutendo della guerra in Ucraina. Il ministro Di Maio non replicherà a nessuno degli attacchi che sta ricevendo in queste ore. C’è un limite a tutto, ciononostante non si può indebolire il governo italiano davanti al mondo che ci osserva, in una fase così delicata”. Così Peppe Marici, Portavoce di Luigi Di Maio.

GUBITOSA: “NEL M5S NON ESISTONO DUE LINEE”

“La linea è una sola: il M5S si riconosce nel Patto atlantico. Il fatto che esistano due linee è una falsità. È la linea del Consiglio nazionale. Lo deve chiedere a Di Maio perché ha detto queste cose”. Lo dice Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, a Rainews 24. Per Gubitosa, “bisogna fare chiarezza e lo stiamo facendo. La stampa ha banalizzato un concetto serio. Dobbiamo capire cosa ha fatto di Maio e perché lo ha fatto. Non ci sono due linee politiche”.

