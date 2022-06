Gustavo Petro nuovo presidente della Colombia

ROMA – Progressista, ex sindaco della capitale Bogotà ed ex militante non combattente dell’organizzazione di estrema sinistra M19: è il profilo del nuovo presidente della Colombia, Gustavo Petro, stando a quanto emerge dal conteggio preliminare dei voti del ballottaggio che si è tenuto oggi, rilanciato da tutti i media colombiani.

Secondo quanto riferisce il quotidiano El Espectador, con il 98 per cento dei seggi informatizzati, il candidato dell’alleanza Pacto Historico avrebbe infatti ottenuto il 50,5 per cento dei voti, contro il 47 per cento delle preferenze ottenuto dallo sfidante Rodolfo Hernandez, leader della Liga de Gobernantes Anticorrupción.

