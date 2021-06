M5s, Azzolina: “Non bisogna lasciare solo Conte, mi auguro che Di Battista ritorni”

ROMA – “Nelle prossime ore Giuseppe Conte presenterà la proposta del nuovo Statuto, ho molta fiducia in lui ma penso che non debba essere lasciato solo, ricordo che anche Luigi di Maio era stato lasciato solo“. Lo ha detto l’ex ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite del ‘Caffè della domenica’ di Maria Latella su Radio24. “Nella nuova segreteria deve esserci la collaborazione di tutti, Conte è molto apprezzato nel Paese e penso che con la nuova proposta il Movimento debba lavorare per ricandidarsi a governare quando verrà l’occasione”, ha aggiunto Azzolina.

“RAPPORTI CON GRILLO OTTIMI, MA VA RIPENSATO TUTTO”

L’ex ministra dell’Istruzione ha spiegato anche che “i rapporti tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono molto buoni ma se si sta riscrivendo uno Statuto è giusto che vada tutto ripensato. Grillo è il garante e ci sarà sempre, Luigi è uno dei leader, come ce ne sono altri; penso che una forza politica possa esprimere il meglio nel momento in cui tutti vengono coinvolti; mi auguro che anche Alessandro Di Battista possa tornare“, ha aggiunto Azzolina.

