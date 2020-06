Tg Agricoltura, edizione del 20 giugno 2020

DA CANTINA BACCO IL ‘PANTASTICO’ CACCHIONE DI NETTUNO

Una cooperativa nata tra Nettuno e Anzio nel 1973 “dall’esperienza di un centinaio di viticoltori dell’epoca” che hanno deciso di unirsi per avere un punto di riferimento commerciale e di trasformazione del loro prodotto tipico. Oggi come allora, la Cantina Bacco dedica la maggior parte della produzione all’uva Cacchione.

I TARTUFI DEL LAZIO E LA TRADIZIONE LUNGA 150 ANNI DI CIPRIANI

Non tutti sanno che dei 56 tartufi reperibili in natura, solo 9 si possono raccogliere e consumare, ma soprattutto che tutti e 56 i tipi si trovano nel Lazio, dal bianchetto al nero estivo. Alessio Cipriani, viene da una famiglia di tartufai di Campoli Appennino che vanta un’esperienza di centocinquant’anni. Messosi in proprio, ha fondato la sua azienda che commercializza tartufi freschi e trasformati.

BIRRA DI CANAPA E VASETTI BIO DALLE PIANURE DI CASSINO

Gli appezzamenti diffusi nella pittoresca Valle del Liri, i terreni biologici dai quali ottenere grani antichi, frutta e ortaggi tipici. I prodotti fra tradizione e innovazione, dai sottoli, alle paste, alla birra fatta con la canapa. E’ questa Agri Api Bio, azienda agricola a conduzione familiare nata oltre 30 anni fa a Cassino producendo miele e derivati.

LA REGIONE ESTENDE A 200 AZIENDE IL BANDO (P)ORTO SICURO

Saranno in totale 200 le aziende agricole del Lazio a beneficiare del contributo a fondo perduto, fino a 10mila euro, a copertura delle spese di consegna a domicilio dei prodotti agricoli e della pesca. Antonio Rosati ha infatti annunciato che Arsial è a lavoro per lo scorrimento della graduatoria del bando (P)Orto sicuro in quanto la Regione ha trovato i fondi necessari a integrare i 250mila euro stanziati inizialmente, già assegnati a 25 aziende. “E’ un risultato che ci siamo posti sin da subito insieme all’assessore Enrica Onorati- ha dichiarato Rosati- essere vicini ai tanti agricoltori che non si sono mai fermati”.