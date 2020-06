Di Battista: “Conte è forte, meglio averlo in squadra”

ROMA – Nel futuro del M5s Giuseppe Conte potrebbe essere una risorsa oppure no? “Assolutamente si'”. Ha risposto cosi’ Alessandro Di Battista durante ‘Accordi e Disaccordi’, il talk politico sul Nove andato in onda ieri sera. “Io ai sondaggi do sempre poco valore- osserva Di Battista– pero’ quando leggo che lo danno cosi’ forte penso sempre che sia meglio che giochi nella mia, nella nostra, squadra piuttosto che altrove. Non sono stupido. Non lo conosco bene, ci siamo visti poche volte, gli ho fatto i complimenti per la gestione del virus quando riceveva degli attacchi scomposti e per me si e’ comportato da uomo di Stato. Allo stesso tempo avanzo delle proposte oggi e dico che il grande lavoro dovra’ essere fatto adesso, perche’ io sono preoccupato per il Paese perche’ vedo che alcuni poteri stanno cercando il piu’ possibile di mantenere l’Italia per quello che e’ stato prima anche del Covid e portare avanti determinate ricette che sono sbagliate”. Alla domanda se pensa di ricandidarsi, l’attivista M5s ed ex deputato risponde: “Penso di si’, pero’ mancano tre anni. Per cui tra tre anni prendero’ le mie decisioni”.

LEGGI ANCHE: Di Battista: “Chiedo congresso M5s, se Conte è il leader si iscriva e partecipi”

Renzi ha “Italia Viva” e “Movimento Viva” per Alessandro Di Battista