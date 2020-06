È morto l’ex calciatore Mario Corso, l’Inter: “Con il suo sinistro ha incantato il mondo”

ROMA – “É scomparso Mario Corso, interista, campione eterno dotato di infinita classe. Con il suo sinistro ha incantato il mondo in una squadra che ha segnato un’epoca. I pensieri e l’affetto di tutti noi vanno alla famiglia in questo momento difficile #FCIM”. Cosi’ sull’account twitter dell’Inter. L’ex calciatore mancino, famoso per il suo tiro ‘a foglia morta’, e’ stato un protagonista indiscusso della Grande Inter degli anni ’60, regalando grandi emozioni ai tifosi neroazzurri con il suo ‘sinistro d’oro’. Corso si e’ spento oggi, all’eta’ di 78 anni, in ospedale, dove era ricoverato da due giorni.

SALA: “HO PERSO UN AMICO, UNA BELLA PERSONA”-

“Mario Corso se ne e’ andato. È stato un calciatore che ha fatto sognare la mia generazione. Ma oggi io ho perso un amico, una delle piu’ belle persone che la vita mi ha fatto incontrare”. Lo scrive su twitter il sindaco di Milano Beppe Sala.

CORSO, BERLUSCONI: “MI SI STRINGE IL CUORE”

“Si’, c’e’ rimpianto. Quando ho sentito la notizia di Corso mi si e’ stretto veramente il cuore”. Lo dice Silvio Berlusconi a Rainews 24.