Saviano super ospite al Wmf di Rimini: “Smettiamo di credere alle balle sui migranti”

Dal mainstage della manifestazione dedicata, l’autore di Gomorra ringrazia per essere stato invitato, sottolineando come questa scelta “significa ‘prendere parte’ e dare luce ad argomenti che “forse è meglio non toccare”. Nel presentare il suo ultimo libro “In mare non esistono taxi”, Saviano parla alla folta platea di fake news e notizie on line, proprio in occasione della Giornata mondiale del rifugiato. E lo fa partendo dalle foto diventata icona della tragedia del mare: quella di Alan Kurdi, bimbo siriano di tre anni morto annegato nel 2015, sulle coste turche.

“Questa foto cambia la percezione del fenomeno migranti– spiega- dopo la sua diffusione, la Germania ha aperto ai migranti, perché questa immagine ‘urla’”. Ma sono diverse le fotografie con cui sviluppa le sue argomentazione, volte a “smontare” le teorie dei “sovranisti di ogni ordine e grado”. Quindi passa a quella del 2018 che ritrae una donna, Josepha, evidentemente in stato di shock, salvata da una nave Ong.

“Queste navi sono accusate di essere taxi del mare- spiega Saviano- non fatevi fregare dalle balle, è una bugia, si chiama taxi quella che di fatto è un’ambulanza”. Le navi delle Ong inoltre “iniziano a uscire- chiarisce- perché dopo la chiusura del progetto Marenostrum cominciano ad essere decine i cadaveri rinvenuti a Lampedusa o lungo le coste tunisine e si decide allora di andare a salvare le persone”.

Chi parte, come Josepha, “è disperato e lo fa indipendentemente di sapere se c’è o non c’è chi li salva”. La donna, 40 anni, in fuga dal Camerun, è stata salvata dai volontari Open Arms aggrappata a un’asse di legno insieme a due cadaveri. Il suo “gommone” era stato intercettato dalla Guardia libica e bucato per costringere i passeggeri a rientrare in Libia. Ma a renderla “famosa” sul web, e persino fenomeno virale, non è stata la foto del suo salvataggio, ma quella dello smalto rosso delle sue unghie.

“Per sovranisti di ogni ordine e grado e per l’estrema destra, Josepha è un fake, non è una migrante vera perché ha lo smalto”. Invece, la manicure le era stata fatta dalle volontarie della nave, spiega, per convincerla con un semplice gesto che ora era al sicuro, si poteva fidare e aprire con loro. “Siamo in grado di diffamare un gesto del genere- manda a dire Saviano- per puntare il dito contro i ‘buonisti’, speculare e manipolare l’informazione”.