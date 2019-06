VIDEO | Crolla una palazzina a Gorizia, tre morti

TRIESTE – Esplosione a Gorizia all’alba in una casa di via XX Settembre, e tre persone morte nel crollo dell’edificio. E’ un pessimo risveglio per il capoluogo isontino. Secondo i Vigili del fuoco, intervenuti immediatamente con le squadre Urban search and rescue (Usar) di Gorizia, Trieste, Pordenone e unità cinofile, si tratterebbe con molta probabilità di una fuga di gas.

Due i corpi estratti in mattinata dalle macerie, una coppia, 43 anni lei di Gorizia e 47 anni lui, cittadino sloveno, non residente in città. Nel pomeriggio invece la conferma di una terza vittima, sino a quel momento considerata dispersa. Si tratta di un inquilino dello stabile di 50 anni affetto da disabilità.

Il video dei Vigili del fuoco: