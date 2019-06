Tg Lazio, edizione del 20 giugno 2019

BARELLI: AL LAVORO PER CANDIDATURA ROMA A EUROPEI NUOTO 2022

“Insieme alla sindaca Raggi e al sottosegretario Giorgetti stiamo portando avanti la candidatura di Roma per i Campionati europei di nuoto del 2022”. Lo ha annunciato oggi il presidente della Federazione Italiana Nuoto, Paolo Barelli, durante la conferenza stampa al Foro Italico per la presentazione della 56esima edizione del Trofeo internazionale Settecolli. Secondo Barelli “servira’ l’aiuto di Comune, Governo e Regione per concretizzare la candidatura entro luglio”.

PD CHIEDE DIMISSIONI RAGGI: CITTÀ E’ ALLO SBANDO

L’emergenza rifiuti. L’assenza di progetti strategici. La chiusura delle stazioni della metro e la crisi di Atac. E poi il fallimento del piano nomadi, il pasticcio dello stadio della Roma, le buche. E’ la lunga lista di inefficienze snocciolata questa mattina dall’opposizione di centrosinistra in Campidoglio, che ha chiesto le dimissioni della sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Il saldo di questi primi tre anni e’ assolutamente negativo, e gli ultimi due anni ci dicono che Raggi non lascera’ nessuna opera compiuta” ha commentato il capogruppo del Partito democratico, Giulio Pelonzi.

EZIO BOSSO E’ CITTADINO ONORARIO DI ROMA: SONO COMMOSSO

Il maestro Ezio Bosso, compositore e direttore di orchestra di fama mondiale, da oggi e’ cittadino onorario di Roma. Il conferimento e’ arrivato questa mattina in Campidoglio nel corso di una cerimonia. “Sono commosso e onorato piu’ che mai- ha detto Bosso- Roma da oggi ha un cittadino orgoglioso che le vuole bene”. Presente la sindaca di Roma, Virginia Raggi: “Oggi e’ un giorno speciale per la nostra citta’. Roma si arricchisce di un ambasciatore della bellezza nel mondo”.

A COLLEFERRO PRIMI INTERVENTI RIGENERAZIONE AREA INDUSTRIALE

Colleferro si appresta a cambiare volto. L’amministrazione, guidata da Pierluigi Sanna, ha deciso di sfruttare l’opportunita’ offerta dalla recente legge regionale sulla rigenerazione urbana e con tre delibere ha disegnato la Colleferro del futuro, che prevede nuova viabilita’, il recupero di aree industriali e spazi per attivita’ sportive. Per l’assessore regionale all’Urbanistica, Massimiliano Valeriani, “il Comune di Colleferro ha fatto un lavoro straordinario mentre Roma, per esempio, non ha ancora recepito questa legge. Spero lo faccia al piu’ presto”.