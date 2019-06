Ue, Conte: “Appoggiamo un presidente di Commissione che ridiscuta le regole”

ROMA – “Il nostro candidato ideale alla presidenza della commissione è quello che si predispone al dialogo per ridiscutere le regole” di bilancio europee. Lo dice il premier Giuseppe Conte arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles. Potrebbe essere Angela Merkel? “La Cancelliera ha una grande esperienza politica, l’ultima volta che abbiamo parlato però non mi è sembrata disponibile“.

MERCOLEDì ASSESTAMENTO DI BILANCIO IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

“Ieri abbiamo deliberato per rendere operativo il congelamento già previsto dei 2 miliardi, completeremo mercoledì prossimo con l’assestamento di bilancio per certificare come i conti vadano meglio del previsto, potremo certificare che siamo al 2,1 e non al 2,5 come prevede la Commissione europea”.