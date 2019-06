VIDEO | Federica Pellegrini: “L’esame di maturità, che emozione”

ROMA – “Ricordo poco del mio esame di maturità, perché sono passati tanti anni. La cosa che ricordo di più è la tanta emozione, e forse per me lo step più difficile è stata la terza prova”. Federica Pellegrini- intervistata dalla Dire- ricorda la sua prova di maturità, nel giorno del secondo scritto che ha impegnato più di 500mila studenti in tutta Italia.

Quest’anno i maturandi non dovranno affrontare la terza prova, tanto temuta dalla campionessa quando affrontò la maturità, ma le difficoltà non mancano neanche quest’anno. La campionessa olimpica- che gareggerà ai prossimi internazionali di nuoto in programma al Foro italico di Roma da domani fino a domenica- rivolge un augurio ai maturandi che dovranno affrontare l’orale: “Agli studenti che stanno sostenendo l’esame di maturità- ha concluso Federica Pellegrini- rivolgo un grandissimo in bocca al lupo“.

