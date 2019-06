VIDEO | I lavoratori di Città della Scienza al lavoro in bici grazie a Bike Lab

NAPOLI – “Il Bike lab è un luogo che offre ai dipendenti di Città della Scienza la possibilità di sperimentare la bicicletta come mezzo di trasporto per arrivare a lavoro”. Così alla Dire Luca Simeone, project manager di Città della Scienza, racconta il progetto nato come prologo della mostra internazionale Bike_it che sarà ospitata, unica tappa italiana, nella struttura di Coroglio dal 25 giugno e fino al prossimo aprile. “Già in tanti – prosegue Simeone – stanno iniziando a provare l’intermodalità treno più bici e in questo modo abbiamo voluto lasciare un segno in un cambiamento radicale nel modo si muoversi dei nostri colleghi”.