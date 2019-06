“Azzurre, regalate notti magiche agli italiani”, e scoppia la bufera

REGGIO EMILIA – “Forza azzurre, regalate ‘notti magiche’ agli italiani“, frase abbinata ad una foto dal campo di calcio in cui si vede il fondoschiena di una calciatrice a terra durante un’azione. È bufera sull’ex consigliere comunale di Reggio Emilia del M5s Cristian Panarari per un post su Facebook sui mondiali di calcio femminili che è subito apparso sessista e ha scatenato commenti di ogni tipo.

Panarari è ex wrestler e si è candidato anche alle ultime amministrative mancando la riconferma del seggio in sala del Tricolore. Tra i primi a condannare il post c’è stata la vicepresidente della Camera, la reggiana Maria Edera Spadoni, che commenta: “Battute pessime, sessismo squallido, non merita neanche troppe righe. I piccoli uomini si rivelano in queste cose”. E ancora: “Sto procedendo alla segnalazione nei confronti di Cristian Panarari. Per me è fuori dal Movimento 5 Stelle“.

Anche Dario De Lucia, consigliere comunale del Pd, ha duramente condannato il post dell’ex collega in Consiglio comunale. Facendo notare che Panarari, nello scorso mandato, ha presentato “una mozione” e fatto “due interventi in aula”. Concludendo quindi: “Incapaci, fannulloni e sessisti“.