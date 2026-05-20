mercoledì 20 Maggio 2026

Emery re di coppa: l’Aston Villa ha vinto l’Europa League

Battuto il Friburgo in finale 3-0. Per l'allenatore è la quinta Europa League con tre squadre diverse, su sei finali giocate

Data pubblicazione: 20-5-2026 ore 23:13Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 23:13

ROMA – L’Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 e ha vinto Europa League. Reti di Youri Tielemans ed Emiliano Buendia nel primo tempo e di Morgan Rogers nella ripresa. Non vinceva una coppa europea da 42 anni, dalla Coppa dei Campioni del 1982.

Tre anni fa appena, quando arrivò sulla panchina del Villa Unai Emery, la squadra era quindicesima in Premier League, appena rientrata nel massimo campionato dopo anni di purgatorio, fuori dalle coppe europee da oltre un decennio. Oggi è quarta in campionato, dietro Arsenal, Manchester City e Manchester United.

Emery alimenta così il suo mito personale di specialista dell’Europa League: cinque vittorie su sei finali disputate, con tre squadre diverse. Tre di fila con il Siviglia, una con il Villarreal nel 2021, una con il Villa. L’unica sconfitta risale al 2019, quando il suo Arsenal fu travolto 4-1 dal Chelsea di Sarri.

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