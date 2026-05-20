mercoledì 20 Maggio 2026

Per un vaccino contro la variante Bundibugyo dell’Ebola serviranno almeno 9 mesi

Intanto il virus corre: i morti accertati sono 139, ma secondo l'Oms l'epidemia in corso è molto più vasta

Data pubblicazione: 20-5-2026 ore 22:59Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 22:59

ROMA – Potrebbe volerci almeno nove mesi prima che un vaccino contro la variante Bundibugyo del virus Ebola sia pronto per l’uso. Due candidati sono in fase di sviluppo, ha spiegato la dottoressa Vasee Moorthy dell’OMS, ma nessuno dei due ha ancora superato una sperimentazione clinica. Nel frattempo, il virus corre.

I numeri ufficiali – 600 casi sospetti, 139 morti, 51 casi confermati nella Repubblica Democratica del Congo, due in Uganda – sono già considerati sottostime. “Sappiamo che la portata dell’epidemia è molto maggiore”, ha dichiarato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il ritardo nei rilevamenti è parte del problema.

L’epicentro è la provincia orientale di Ituri, con propaggini nel Nord Kivu. Il primo caso noto è quello di un’infermiera, morta il 24 aprile a Bunia. La salma è stata rimpatriata a Mongwalu, una delle due città minerarie aurifere dove si è concentrata la maggior parte dei contagi. A Kampala sono stati confermati due casi, entrambi provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo. Uno dei due è deceduto.

Domenica l’OMS ha dichiarato un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Non una pandemia, ha precisato Tedros: “Il rischio è elevato a livello nazionale e regionale, basso a livello globale”. Medici Senza Frontiere riferisce di ospedali che non riescono più a smaltire i casi sospetti. I dispositivi di protezione individuale sono arrivati; la protezione reale, raccontano gli operatori, è ancora insufficiente. Tra le vittime figurano anche sanitari.

Leggi anche

Le ferie saltate durante il Covid? Ora sono un tesoretto: ecco chi riguarda

di Marcella Piretti

La crema solare non serve solo al mare: ecco le 10 fake news su bimbi e sole

di Marcella Piretti

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»