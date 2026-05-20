VIDEO | Don Carraro (Cuamm): “L’Ebola ci ricorda che la salute è globale”

ROMA – La salute è sempre più globale e investire allora è necessario anche e soprattutto nei Paesi fragili, come ad esempio la Repubblica democratica del Congo dove si è ora propagata una nuova epidemia di ebola: così all’agenzia Dire don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm.

L’occasione dell’intervista è la presentazione di un documentario dedicato a don Luigi Mazzucato, per oltre 50 anni alla guida dell’organizzazione padovana.

“La salute ormai è sempre più globale”, la premessa di don Carraro. “Se non investi in Paesi fragili come la Repubblica democratica del Congo, dove ebola per esempio è endemica, è qualcosa che c’è e che poi salta fuori, se non investi in centri di sorveglianza che allertano subito quando c’è un caso, allora non si blocca l’epidemia: si diffonde e il rischio che arrivi anche da noi è inevitabile”.

Oggi l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha riferito che l’epidemia nell’est del Congo potrebbe essere cominciata due mesi fa, in una zona densamente popolata, dove tracciare i contatti è complesso. A oggi, le vittime sono già state oltre 130. Casi sono stati accertati anche oltre la frontiera, in Uganda. Per il ceppo del virus, denominato Bundibugyo, con un tasso di mortalità di circa il 40 per cento, non esiste a oggi un vaccino.

Il direttore del Cuamm riflette anche sui rapporti tra Paesi, guardando sia all’Europa che all’Africa. “Oggi ha senso investire in cooperazione, prima perché è giusto e pure perché conviene”, sottolinea don Dante. “Se non investiamo altro che ‘global health’: il virus cammina con l’aria e con le persone”. Don Carraro aggiunge: “Dobbiamo far crescere anche nei Paesi più in difficoltà i centri di sorveglianza che allertano appena c’è un caso sospetto, soprattutto quando i virus sono contagiosi, come ebola o come la febbre di Marburg”.

Il documentario su don Mazzucato è intitolato “Africa, la mia vita. Don Luigi Mazzucato e l’avventura del Cuamm”. È stato realizzato per il decennale della scomparsa del sacerdote. La presentazione si è tenuta all’Istituto Maria ausiliatrice delle salesiane di don Bosco, a Roma.