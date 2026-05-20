I Pooh annunciano “Notte a sorpresa”: uno speciale show all’Unipol Arena di Bologna

ROMA – Un anno straordinario per i Pooh che quest’anno festeggiano 60 anni di carriera con una serie di eventi speciali. Tra questi, a grande richiesta si aggiunge ora un nuovo appuntamento, “Pooh 60 La nostra storia – Notte a sorpresa”, una grande festa con tante sorprese, ospiti, momenti inediti, contributi video e una scaletta speciale, il 24 ottobre alle 20:30 all’Unipol Arena di Bologna.

Una serata unica proprio nella città che nel 1966 ha fatto da sfondo alla nascita della band che nei 60 anni successivi ha fatto la storia della musica italiana. Sarà inoltre l’occasione per celebrare, nella sua città natale, il grande “amico per sempre” Valerio Negrini, co-fondatore dei Pooh, che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni e che con le sue parole indimenticabili ha scritto gran parte della storia della band. I biglietti per saranno disponibili dalle ore 14 di sabato 23 maggio su Ticketone e punti vendita abituali.

Per chi fosse in possesso del biglietto per uno degli altri concerti del 2026 dei Pooh ci sarà una presale esclusiva a partire dalle ore 14 di domani, giovedì 21 maggio: tutti gli acquirenti delle date di Pooh60 La Nostra Storia, riceveranno da Ticketone una comunicazione dedicata, con tutte le informazioni necessarie per accedere ad un carrello d’acquisto speciale per i biglietti di “Notte a sorpresa”.

IL TOUR ESTIVO

Dopo il successo del debutto con tre live all’Arena di Verona, in onda in prima serata su Canale 5 sabato 23 maggio in un evento speciale condotto da Michelle Hunziker e con la partecipazione di Giuliano Sangiorgi, Noemi, Ermal Meta e Marco Masini, la band si prepara a “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, il tour estivo che porterà la grande celebrazione dei 60 anni di carriera della band nelle più suggestive location all’aperto, a partire da luglio e fino a settembre.

Queste le date per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA – ESTATE”:

10 luglio – Marsciano (PG) , Stadio A. Checcarini (data zero)

, Stadio A. Checcarini (data zero) 13 luglio – Asti , Piazza Alfieri

, Piazza Alfieri 15 luglio – Bassano del Grappa (VI) , Parco Ragazzi del ’99 – Bassano Music Park

, Parco Ragazzi del ’99 – Bassano Music Park 16 luglio – Este (PD) , Castello Carrarese – Este Music Festival

, Castello Carrarese – Este Music Festival 18 luglio – Codroipo (UD) , Villa Manin

, Villa Manin 21 luglio – Riccione (RN) , Piazzale Roma – Riccione Music City

, Piazzale Roma – Riccione Music City 23 luglio – Campobasso , Arena Eventi

, Arena Eventi 25 luglio – Siracusa , Teatro Greco

, Teatro Greco 26 luglio – Palermo , Teatro di Verdura

, Teatro di Verdura 29 luglio – Lucca, Piazza Napoleone – Lucca Summer Festival

– Lucca Summer Festival 19 agosto – Apricena (FG) , Cava dell’Erba

, Cava dell’Erba 20 agosto – Fasano (BR) , Parco Archeologico di Egnazia

, Parco Archeologico di Egnazia 22 agosto – Roccella Ionica (RC) , Teatro al Castello

, Teatro al Castello 24 agosto – Taormina (ME) , Teatro Antico

, Teatro Antico 25 agosto – Taormina (ME) , Teatro Antico

, Teatro Antico 27 agosto – Santa Maria del Cedro (CS) , Arena dei Cedri

, Arena dei Cedri 29 agosto – Paestum (SA) , Arena dei Templi

, Arena dei Templi 30 agosto – Lanciano (CH) , Parco Villa delle Rose

, Parco Villa delle Rose 1 settembre – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 4 settembre – Vigevano (PV) , Castello Sforzesco

, Castello Sforzesco 5 settembre – Brescia , Piazza della Loggia

, Piazza della Loggia 7 settembre – Parma , Parco Ducale

, Parco Ducale 9 settembre – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

E da settembre a ottobre 2026, con il loro “Pooh 60 – La nostra storia – Palasport”, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli saranno protagonisti di un viaggio musicale che partirà con una doppia data zero già SOLD OUT alla ChorusLife Arena di Bergamo e ripercorrerà 60 anni di musica e di amicizia, 60 anni di canzoni che hanno attraversato il tempo, unendo diverse generazioni e diventando la colonna sonora della vita di milioni di persone.

Queste le date di “POOH 60 – La nostra storia – Palasport”: