Tg Politico Parlamentare, l’edizione del 20 maggio 2026

IL PREMIER INDIANO MODI IN ITALIA, VEDE MATTARELLA E MELONI

Unire Indopacifico e Mediterraneo, con un interscambio nei settori del commercio, dell’energia e della tecnologia. Roma e Nuova Delhi rafforzano le relazioni. L’occasione è la visita in Italia del primo ministro indiano Narendra Modi. “Oggi è una giornata storica”, dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ricevendolo a Villa Pamphilj. I due premier hanno firmato intese: dall’agricoltura ai minerali critici. “Vogliamo far crescere l’interscambio fino a 20 miliardi nei prossimi tre anni”, spiega Meloni. Il 2027 sarà l’anno della cultura e del turismo Italia-India. Modi è stato anche ricevuto al Quirinale dal capo dello Stato Sergio Mattarella.

IRAN. CONFINDUSTRIA: “A RISCHIO CONSUMI E SERVIZI”

Con la guerra in Iran lo scenario economico è in deterioramento: cresce l’inflazione, cala la fiducia delle famiglie, in frenata gli investimenti. E’ il quadro che emerge dal centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Il petrolio resta troppo caro, perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, spiega Confindustria. Con il prolungarsi di tale shock si va quindi ampliando il suo impatto sulle economie, anche in Italia. Per le imprese rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio e in frenata i consumi e i servizi, mentre l’unico driver per la produzione dell’industria restano, per ora, gli investimenti del Pnrr.

LAVORO. CONSULENTI: “AUMENTANO MALATTIE PROFESSIONALI E STRESS”

Crescono le malattie professionali e lo stress. È quanto emerge dalla ricerca realizzata dai Consulenti del Lavoro in occasione del Festival del Lavoro, da domani a sabato al centro congressi La nuvola all’Eur. Dal 2014 al 2024 le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, l’82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno. Per il presidente del Consiglio Nazionale, Rosario De Luca, l’aumento delle malattie professionali conferma che la salute deve essere centrale nell’organizzazione del lavoro. Il direttore Inail Marcello Fiori evidenzia: “Innalzare la sicurezza vuol dire costruire imprese competitive che guardano al futuro”.

DDL STUPRI. NUOVO TESTO DI MEDIAZIONE IN SENATO, DUBBI PD

Ancora stallo sul ddl stupri fermo in commissione Giustizia al Senato. Naufragate alcune proposte di testo base, si punta sulla proposta di mediazione della senatrice Julia Unterberger. Il testo mira a salvaguardare il concetto di ‘consenso libero e attuale’ ma allo stesso tempo prevede che l’assenza dello stesso consenso all’atto sessuale sia ‘riconoscibile’. Restano critiche le opposizioni. Dubbi dal Pd. Per la dem Valeria Valente, la proposta Unterberger è “un passo indietro” rispetto alla versione approvata alla Camera. Bongiorno replica: “La maggioranza vuole fare ogni tentativo per andare avanti”.