Mahmood chiamato come testimone nel processo dello stilista Riccardo Tisci, accusato di violenza sessuale

ROMA – Il cantante Mahmood è stato chiamato a testimoniare nel processo che vede coinvolto Riccardo Tisci. L’ex direttore creativo di Givenchy e Burberry è accusato di violenza sessuale dal 35enne Patrick Cooper per una vicenda risalente al 29 giugno 2024.

I FATTI

Come riporta il magazine Mow, quella sera di giugno, Cooper avrebbe incontrato Tisci in un locale di East Harlem a New York mentre era in compagnia di amici. Tra questi, anche il cantante Mahmood. Tisci e Cooper non si conoscevano e a presentarli sarebbe stato un amico in comune. Il 35enne, che durante la serata ha raccontato di aver bevuto solo un drink che gli sarebbe stato dato da Mahmood, ha poi affermato di essersi svegliato l’indomani nudo e confuso nell’appartamento di Tisci. “Mi ricordo di aver sorseggiato il drink, e non ricordo nient’altro”, ha affermato Cooper in un’intervista al The Indipendent. “A tutt’oggi non ricordo ancora nulla. Niente”. Il cantante Mahmood non risulta indagato ma è stato convocato in quanto persona presente durante la serata. Gli inquirenti intanto proseguono nelle indagini. Tisci ha respinto ogni accusa.

Ad occuparsi della vicenda è stato anche il giornalista francese Louis Pisano che sui social ha pubblicato la documentazione in suo possesso. Dalle carte si evince che la difesa di Tisci avrebbe chiesto di ascoltare la testimonianza di Mahmood, dal momento che Cooper lo avrebbe indicato come la persona che gli avrebbe passato l’unico drink della serata.

New filings in the Riccardo Tisci sexual assault case allege Italian artist Mahmood may have spiked Patrick Cooper's drink at Tisci's direction, while Tisci held conversations in Italian with him Cooper couldn't understand. Cooper says he blacked out minutes after his friend left… https://t.co/g8T9DQIll0 pic.twitter.com/UGe60uD68w May 19, 2026

Mahmood e Tisci si conoscevano già da alcuni anni. Nel 2022 il cantante sfilò sulla passerella di Burberry a Londra sotto la direzione di Tisci e fu proprio lo stesso direttore creativo ad occuparsi dell’abbigliamento di Mahmood in occasione della sua partecipazione al Festival Sanremo. Tre anni prima inoltre, nel 2019, fu Tisci a proporre all’artista la sua prima campagna fotografica.