Ora Trump potrà evadere le tasse, se vorrà

ROMA – Il Dipartimento di Giustizia americano ha inserito, senza annunci né conferenze stampa, una clausola di una sola pagina in un accordo già di per sé straordinario: Donald Trump, i suoi familiari e le sue aziende non potranno più essere perseguiti per irregolarità fiscali. Né ora, né mai. Il documento lo dice con una precisione quasi notarile: “per sempre vietato e impedito”. Uno scudo fiscale.

L’addendum porta la firma del procuratore generale ad interim Todd Blanche, lo stesso che nei giorni precedenti aveva difeso in Senato un fondo da 1,8 miliardi di dollari destinato a risarcire chi ritiene di aver subito torti dal governo federale. Il fondo era stato presentato come una misura di giustizia riparatrice. L’esenzione fiscale era, fino a pochi giorni fa, una voce rimasta fuori dall’accordo ufficiale di nove pagine reso pubblico lunedì.

Che fosse stata tenuta in riserva, o aggiunta in un secondo momento, non cambia molto la sostanza: siamo di fronte a una protezione con un valore economico misurabile. Nel 2024, il New York Times aveva calcolato che una verifica fiscale avversa poteva costare al presidente più di cento milioni di dollari. La clausola azzera quel rischio.

Gli esperti fiscali hanno sollevato dubbi sulla legittimità dell’operazione. La legge federale vieta al presidente e ad altri funzionari di interferire con accertamenti fiscali specifici, ma sembrerebbe fare eccezione per il procuratore generale. Un margine stretto, su cui si è costruita una protezione molto ampia.

Il giorno prima dell’addendum, Trump aveva ritirato la causa da dieci miliardi di dollari contro l’IRS, avviata a gennaio insieme a due dei suoi figli per via della fuga di notizie sulle dichiarazioni dei redditi durante il primo mandato. In cambio, il fondo. Poi, silenziosamente, l’immunità.