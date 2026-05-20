VIDEO| Entrano nel recinto di Punch, il macaco star del web: arrestati due cittadini americani

ROMA – Due cittadini statunitensi sono stati arrestati dalla polizia giapponese dopo essersi introdotti nel recinto di Punch, la scimmia diventata celebre sui social perché – abbaandonato dalla madre e rifiutato dai suoi simili – aveva trovato conforto in un peluche con le fattezze di un orango. È successo nello zoo di Ichikawa, a est di Tokyo, nella giornata di domenica. Uno dei due uomini ha scavalcato la recinzione con un costume da emoji con gli occhiali da sole, accedendo all’area privata dove si trova il piccolo macaco. L’altro – secondo quanto riferito dalla polizia – filmava la scena.

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Nella vicenda nessuna delle scimmie ha riportato conseguenze. È lo stesso zoo, in un messaggio sui social, a rassicurare i fan di Punch e ad annunciare l’innalzamento delle misure di sicurezza: “Non si notano anomalie negli animali. Abbiamo presentato una denuncia alla stazione di polizia di Ichikawa. Da domani in poi, ponendo la sicurezza e la salute degli animali al primo posto, procederemo con le contromisure e agiremo con fermezza contro le violazioni delle regole“.

Thank you to the zoo for keeping us updated & knowing authorities came to investigate too 👍.

I saw these pics and video from Threads. And I saw that while the monkeys were confused & scared, they were smart to immediately gather & rushed to the top. Good to know all is safe. https://t.co/KS8U9pKdhB pic.twitter.com/GHND2XSdC9 May 17, 2026

Nei video circolati in rete, si nota come le scimmie siano corse a rifugiarsi in cima a una delle formazioni rocciose presenti nell’area. In un altro spezzone, l’uomo che ha saltato la recinzione viene potato via da un guardiano dello zoo. I poliziotti sono, poi, prontamente entrati in azione per fermare i due, un 24enne e un 27enne. Sono accusati di ostruzione forzata dell’attività commerciale.

Japanese police reportedly arrested an American crypto bro who illegally entered Punch the monkey's zoo enclosure.

The man's friend, who was filming it, was arrested too. He told police: “I did not enter the fenced area, so this arrest is not justified”pic.twitter.com/I7BIeYQbEI https://t.co/Lp24zHoZCi — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) May 18, 2026

Nello specifico, tra le misure adottate si prevede l’installazione di reti per prevenire l’intrusione nell’area delle scimmie e la presenza di pattuglie stabili.