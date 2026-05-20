mercoledì 20 Maggio 2026

VIDEO | Ben Gvir deride i prigionieri della Flotilla ammanettati e inginocchiati. Meloni e Tajani: “Inaccettabile”

"Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto"

Data pubblicazione: 20-5-2026 ore 14:46Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 14:59

ROMA – “Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona”. Lo affermano in una nota congiunta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Poi: “Il governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano“.

In seguito alle immagini di Ben Gvir tra i manifestati della Flotilla arrestati da Israele “il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale convocherà immediatamente l’ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto“, si legge nella nota congiunta.

BEN GVIR ‘SALUTA’ I PRIGIONIERI: “BENVENUTI”. IL MINISTRO DEGLI ESTERI SA’AR LO ACCUSA: “TU NON SEI IL VOLTO DI ISRAELE”

Nel video pubblicato dallo stesso ministro israeliano per la Sicurezza nazionale si vedono gli attivisti della Flotilla ammanettati e inginocchiati e Ben Gvir che gli dice: “Benvenuti in Israele“, sventolando la bandiera nazionale.

Il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar su X ha lanciato un durissimo atto d’accusa verdo Ben Gvir parlando di un “comportamento vergognoso” che danneggia consapevolmente lo Stato e vanifica gli sforzi diplomatici e militari del Paese. Con un perentorio. “No, tu non sei il volto di Israele“, Sa’ar ha preso apertamente le distanze dalla leadership attuale, infiammando il dibattito interno.

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