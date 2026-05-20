mercoledì 20 Maggio 2026

“Era pronto ad agire”: arrestato a Firenze un 15enne per terrorismo, sulle chat contenuti “inquietanti”

Giovane tunisino Indagato per il reato di arruolamento di terrorismo internazionale. i. Il Gip: "È un soggetto pericoloso"

di Carlandrea PoliData pubblicazione: 20-5-2026 ore 14:28Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 14:30

FIRENZE – Arrestato, su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Firenze, un ragazzo tunisino di 15 anni. È indagato per il reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Il gip, condividendo le valutazioni della procura dei minori, lo ritiene un soggetto pericoloso in grado di commettere atti gravi e di non aver mutato le proprie convinzioni ideologiche, malgrado un pregresso tentativo di messa alla prova. È stato portato dalla polizia all’istituto penale minorile.

I PRECEDENTI

In effetti, già lo scorso ottobre il minore era stato destinatario di una misura cautelare del collocamento in comunità, per la medesima fattispecie. Provvedimento revocato alla fine di marzo, su decisione del giudice per l’udienza preliminare che aveva deciso nei suoi confronti la messa alla prova. È stata però l’intelligence, coordinata dal comitato di analisi strategica Antiterrorismo, con l’Aise, l’Aisi e assieme anche alla Digos di Firenze. ad accertare che, subito dopo la revoca della misura cautelare, il ragazzo avrebbe ricominciato a interagire con account social di affiliati a Daesh.

SUI SOCIAL MESSAGGI A PROFILI DELL’ISLAMISMO RADICALE E “PARTICOLARI INQUIETANTI”

Un segnale ritenuto inequivocabile dalla procura minorile che, nelle ultime settimane, ha emesso un nuovo decreto di perquisizione che ha consentito agli agenti della sezione Antiterrorismo di sequestrare il telefono utilizzato dall’indagato. Le successive analisi avrebbero confermato l’uso da parte del minore di una piattaforma di messaggistica social per interagire con profili riconducibili ad esponenti dell’islamismo radicale, oltre ad altri particolari ritenuti inquietanti dagli investigatori. In breve l’indagato si sarebbe detto pronto ad agire, mostrandosi interessato alla ricerca di armi, e avrebbe ricevuto istruzioni sul luogo da scegliere per compiere una presunta azione.

Leggi anche

Flotilla, Tajani: “Stasera rientreranno i primi due italiani”: sono Carotenuto e il cronista del Fatto

di Emanuele Nuccitelli

Maldive, “Lieti di aver aiutato, le famiglie trovino pace”: parlano i supereroi finlandesi. Anche sulle possibili cause dell’incidente

di Cristina Rossi

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»