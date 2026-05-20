Il governo spagnolo sostiene Bardem e gli artisti della “lista nera” che supportano la Palestina

ROMA – Pieno sostegno a tutti gli artisti che hanno subìto censure e attacchi, per aver condannato il genocidio palestinese compiuto da Israele a Gaza e per aver sostenuto la Palestina. È quanto garantisce il governo spagnolo tramite le dichiarazioni alla stampa del ministro della Cultura Ernesto Urtasun. Come riporta l’agenzia Anadolu, il ministro spagnolo ha fatto riferimento alle notizie sull’inserimento dell’attore Javier Bardem in una “lista nera di Hollywood” proprio a causa del suo schieramento nei confronti del genocidio palestinese. Una linea, assunta anche da altri colleghi come Mark Ruffalo e Susan Sarandon. Urtasun ha sottolineato che il governo è al fianco di Bardem e dell’attore Sergi Lòpez censurati e presi di mira per aver espresso le loro opinioni di cittadini.

Lo scorso 17 maggio al Festival di Cannes, proprio in merito alla controversia sulle prese di posizione filo palestinesi, Javier Bardem ha affermato che “chi crea le cosiddette liste nere deve essere smascherato”. Lopez invece, insieme ad altri artisti francesi, ha aderito ad una lettera di protesta contro i media e le istituzioni che sostengono Israele.







