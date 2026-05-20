Flotilla, Tajani: “Stasera rientreranno i primi due italiani”: sono Carotenuto e il cronista del Fatto

ROMA – “Stasera rientreranno i primi due italiani della Flotilla, il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani”. Lo annuncia il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando a margine con i giornalisti presenti a Villa Pamphilj al termine delle dichiarazioni congiunte della premier Giorgia Meloni e del primo ministro indiano, Narendra Modi.
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