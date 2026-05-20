Bologna, fa un incidente e ruba l’ambulanza: arrestato dopo la fuga verso l’aeroporto

BOLOGNA – Dopo aver fatto un incidente in autostrada, ruba l’ambulanza sulla quale era trasportato e fugge per essere bloccato poi dalle forze dell’ordine vicino all’aeroporto Marconi. E’ successo stanotte a Bologna, dove un mezzo della Croce rossa è stato chiamato per un incidente stradale sull’autostrada A14 in direzione Ancona, coinvolta un’auto di piccola cilindrata, che si era schiantata contro il guardrail. Sul luogo c’è già presente la Polizia e il conducente ammette di essere sotto l’effetto di stupefacenti. L’uomo sulle prime sembra collaborativo, consegna addirittura all’equipaggio dell’ambulanza due bustine con dentro una polverina bianca. Poi quando il mezzo è all’altezza dell’uscita Arcoveggio, si slega e diventa aggressivo, spingendo l’equipaggio a scendere per mantenere le distanze. A questo punto sale al posto di guida e se ne va, con tanto di sirena e lampeggiante.

Per fortuna i tre dell’equipaggio riescono ad avvertire le forze dell’ordine che bloccano l’ambulanza arrestando il fuggitivo all’uscita dell’aeroporto. L’uomo a quanto pare non era armato ma i responsabili della Croce rossa spiegano nel corso di un punto stampa tenuto stamane nella sede di via del Cane che autista e operatrici hanno applicato per filo e per segno il protocollo, che prevede appunto di evitare ogni rischio in casi come questo. Scongiurato anche ogni danno all’ambulanza e a terze persone. L’unica conseguenza fisica è stata una storta alla caviglia per una delle due operatrici, rimediata nella concitazione degli avvenimenti.

“Queste aggressioni– spiega Gennaro Triggiani, coordinatore dei trasporti sanitari e di emergenza a Bologna per la Croce rossa- sono sempre più frequenti, non solo sulle ambulanze, ma nei confronti di tutti i professionisti sanitari, anche nei pronto soccorso e negli ospedali la situazione sta diventando difficile. L’unico strumento che abbiamo è appunto quello di ‘evitamento’ di fronte a comportamenti aggressivi”.

“Speriamo- aggiunge ancora Triggiani- che in qualche maniera subentri qualche forma di tutela ulteriore nei confronti dei sanitari, che cominciano a essere veramente stressati. Noi siamo lì per aiutare, non per essere picchiati“.