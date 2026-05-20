Torna la notte dei musei di Roma: ecco quali sono quelli aperti

ROMA – Sabato 23 maggio torna uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’anno: la Notte dei musei di Roma, la storica manifestazione notturna dedicata alla celebrazione dell’espressione artistica in ogni sua forma, giunta quest’anno alla sua sedicesima edizione. Promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura, la manifestazione si svolgerà in concomitanza con la Nuit Européenne Des Musées, coinvolgendo cittadini, turisti e appassionati in una lunga serata di condivisione, intrattenimento e scoperta del patrimonio culturale della città. Official Partner: Digital360 Gov. Radio Ufficiale: Dimensione Suono Roma.

70 I MUSEI APERTI E 150 EVENTI

Dalle ore 20.00 di sabato 23, fino alle 02.00 di domenica 24 maggio, i Musei Civici di Roma Capitale e molti altri luoghi della cultura della Capitale – 70 in totale tra musei, università, accademie italiane e straniere, ambasciate, istituti – accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie, concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età. Saranno circa 150 gli eventi – tra iniziative d’intrattenimento e attività didattiche – che andranno a comporre un programma ampio e dall’offerta culturale molto ricca, per incontrare i diversi pubblici attraverso i differenti linguaggi per ogni esperienza offerta: dagli amanti dell’arte e dell’approfondimento che potranno scegliere tra le tante mostre, visite guidate e laboratori a disposizione, agli appassionati della musica in ogni sua forma (dalla classica al pop, dall’etnica al jazz, dall’elettronica al blues); dai cultori della parola, sublimata dal fascino della poesia e della recitazione, agli amatori delle arti espressive che sapranno apprezzare l’ampio spazio concesso alla danza e alle performance.

“Roma cresce nei suoi luoghi culturali e nella sua offerta: quest’anno per La Notte dei Musei abbiamo 70 spazi in cui le romane e i romani potranno godere della bellezza della musica, dell’arte e delle visite guidate, della danza, del teatro e delle performance. Rispetto alla scorsa edizione, in cui abbiamo avuto 60 luoghi culturali e 100 appuntamenti, per La Notte dei Musei 2026, avremo 150 iniziative. Per rispondere ad un forte segnale di partecipazione e per restituire alla cittadinanza e a chi vive nell’area della città Metropolitana, l’emozione di vivere quanto più possibile gli spazi culturali della Capitale. Roma si evolve insieme alle sue trasformazioni strutturali e di mobilità, lo ha fatto con la gratuità dei musei a partire dallo scorso 2 febbraio e continuerà a farlo con un’offerta culturale che è infrastruttura, rete, connessioni, opportunità e tanti linguaggi diversi, per poter parlare a tutte e a tutti, per poter abbracciare con la cultura l’intera città”, dichiara Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale.

A sancire ufficialmente l’avvio della sedicesima edizione della Notte dei Musei di Roma, sarà come di consueto l’esibizione della Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, che allieterà il pubblico di Piazza del Campidoglio dalle ore 19.30. Poco dopo, la serata entrerà nel vivo con l’apertura degli spazi coinvolti e l’avvio della programmazione; gran parte della quale sarà ospitata dai Musei Civici di Roma Capitale, vero nucleo della manifestazione attorno al quale graviteranno il maggior numero di eventi e artisti impegnati. Per l’occasione i musei saranno aperti dalle 20.00 alle 02.00 (ultimo ingresso ore 01.00) e saranno accessibili al costo simbolico di 1euro per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana, di 2 euro per i non residenti e gratuito per i possessori della Roma MIC Card.

ECCO L’ELENCO

Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Museo di Roma, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Casino dei Principi, Serra Moresca), Museo Civico di Zoologia, Galleria d’Arte Moderna, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo della Forma Urbis. Accessibili gratuitamente per tutti saranno invece: il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi e il Parco Archeologico del Celio. A disposizione dei visitatori ci saranno, inoltre, tutte le mostre attualmente in corso, accessibili con lo stesso biglietto di ingresso, ad eccezione della mostra Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati al Museo di Roma, visitabile con un biglietto ridotto per tutti di 9 euro (acquisto in biglietteria dalle 20.00 fino a esaurimento posti), di It’s happening again (ad accesso libero) e delle mostre Constantin Brâncu?i. Le Origini dell’Infinito e Angeli – Messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall’Antico al Contemporaneo che rimarranno chiuse al pubblico. Inoltre, durante la serata saranno aperti anche il Planetario di Roma (tariffazione vigente con prevendita obbligatoria su www.planetarioroma.it) con gli spettacoli Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna (ore 20.00 e 21.30) e Ritorno alle stelle (ore 22.30) e il Bunker con i rifugi antiaerei di Villa Torlonia che saranno aperti con visite guidate alla tariffa ridotta di 6 euro per tutti, (prevendita obbligatoria su www.museivillatorlonia.it e www.museiincomuneroma.it).

L’ADESIONE DELLE ISTITUZIONI

Confermata anche per quest’anno la grande adesione delle tante istituzioni della città, culturali e non solo, che apriranno eccezionalmente i propri spazi proponendo mostre, concerti, performance, attività di approfondimento e laboratoriali. Un lungo elenco di luoghi introdotto simbolicamente dalla speciale adesione, anche in questa edizione, del Senato della Repubblica (accesso gratuito – dalle 20.00 alle 24.00, ultimo ingresso ore 23.30) che parteciperà all’iniziativa aprendo le porte di Palazzo Madama e consentendo di apprezzarne le tante bellezze conservate al suo interno attraverso visite guidate di gruppo. Per l’occasione sarà visitabile anche la mostra Il volto delle donne. Ritiro dei biglietti sul posto a partire dalle ore 19.00.

A seguire, si potrà scegliere tra numerosi musei e spazi espositivi come il Palazzo Esposizioni Roma, il Macro, Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano, Palazzo Bonaparte, Museo del Genio, Museo Casa di Goethe, WeGil o tra i tanti luoghi della cultura diffusi sul territorio come l’Accademia Nazionale di San Luca, la Casa Museo – Accademia d’armi Musumeci Greco 1878, la Società geografica italiana, la Galleria Accademia Contemporanea – Accademia di belle arti di Roma, l’Istituto centrale per la grafica, l’Opificio della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, Museo Storico dei Bersaglieri e Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate, la Casa dell’Architettura – Acquario Romano. Ampia l’adesione anche da parte delle istituzioni straniere attive in città: Accademia polacca delle scienze a Roma, Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia, Ambasciata di Georgia presso la Repubblica Italiana, Ambasciata di Bosnia ed Erzegovina a Roma, Ambasciata dell’India, Ambasciata del Brasile, Ambasciata della Repubblica d’Albania, Casa Argentina – Ambasciata Argentina in Italia, Accademia di Francia, Accademia d’Ungheria in Roma. In conclusione, saranno aperti eccezionalmente anche spazi dedicati ai più piccoli come Technotown e Gamm – Museo del videogioco di Roma; e alcuni degli atenei cittadini: Sapienza Università di Roma e Università Lumsa.