mercoledì 20 Maggio 2026

VIDEO| Il premier indiano Modi incontra Meloni a Roma e le porta in dono le caramelle Melody: sui social le risate dei due leader

I due primi ministri hanno scherzato sul nome del regalato: il soprannome virale che indica l'unione dei loro due cognomi

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 20-5-2026 ore 13:41Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 13:41

ROMA – Durante la sua visita a Roma, il premier indiano Narendra Modi ha donato una confezione di caramelle Melody a Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha immortalato il momento in un video pubblicato sui social, accogliendo il pensiero.

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“Il primo ministro Modi ci ha portato un regalo, delle ottime caramelle toffee…Melody“, dice la premier mostrando il pacchetto di dolciumi popolari in India. Si tratta di caramelle con ripieno al cioccolato. I due leader, poi, scherzano sul nome Melody. Sui social è il termine è diventato virale per indicare la loro amicizia e l’unione dei due cognomi.

Modi è arrivato nella serata di ieri a Roma e, insieme a Meloni, ha fatto visita al Colosseo. Sempre la premier, su X, ha pubblicato un selfie scattato dentro l’arena: “Benvenuto amico mio”.

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di Redazione

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