VIDEO| Il premier indiano Modi incontra Meloni a Roma e le porta in dono le caramelle Melody: sui social le risate dei due leader

ROMA – Durante la sua visita a Roma, il premier indiano Narendra Modi ha donato una confezione di caramelle Melody a Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio ha immortalato il momento in un video pubblicato sui social, accogliendo il pensiero.

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“Il primo ministro Modi ci ha portato un regalo, delle ottime caramelle toffee…Melody“, dice la premier mostrando il pacchetto di dolciumi popolari in India. Si tratta di caramelle con ripieno al cioccolato. I due leader, poi, scherzano sul nome Melody. Sui social è il termine è diventato virale per indicare la loro amicizia e l’unione dei due cognomi.

Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA May 20, 2026

Modi è arrivato nella serata di ieri a Roma e, insieme a Meloni, ha fatto visita al Colosseo. Sempre la premier, su X, ha pubblicato un selfie scattato dentro l’arena: “Benvenuto amico mio”.