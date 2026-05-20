mercoledì 20 Maggio 2026

VIDEO | L’imam di Firenze: “La politica non usi la tragedia di Modena per prendere voti”

C'è chi parla di togliere la cittadinanza all'investitore di Modena. Ecco cosa dice Izzeddin Elzir: "Ci sono già le leggi. Le tragedie non vanno usate per avere qualche voto in più"

di Diego GiorgiData pubblicazione: 20-5-2026 ore 13:13Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 13:13

FIRENZE – “Togliere la cittadinanza? Per chi delinque c’è la legge. E poi noi italiani abbiamo una storia passata legata sia al terrorismo nero che a quello rosso, e non abbiamo cambiato le leggi. Ecco, sarebbe bene che certa politica non usasse le tragedie delle persone per avere qualche voto in più“. Lo sottolinea l’imam di Firenze, Izzeddin Elzir, a margine di un’iniziativa in città, dopo i fatti di Modena dove il 31enne Salim El Koudri, alla guida della sua Citroen C3, si è gettato sui passanti di via Emilia, travolgendone e ferendone otto. “C’è stata questa tragedia e ai familiari che l’hanno subita va la nostra solidarietà e vicinanza”.

“SERVONO DISCORSI CHE AIUTINO COESIONE, NON DIVISIONE”

Dall’altra parte, però, “dobbiamo essere fieri e orgogliosi di chi ha fermato questo criminale: un italiano autoctono, un ragazzo di seconda generazione italiano, suo padre egiziano e un pakistano. Questa, dunque, è la nostra società. Una società composta di diverse realtà”. Il punto, ribadisce, “è rispettare e applicare la legge. Non ne servono altre: servono invece la certezza della pena e discorsi che aiutino la coesione, non la divisione“.

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