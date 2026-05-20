“Sfidare le nebbie del domani”: al via il Festival della Complessità 2026 con l’Agenzia Dire media partner

ROMA – In un’epoca segnata da crisi sistemiche sovrapposte, dalla geopolitica all’emergenza climatica fino all’avvento di un’intelligenza artificiale che oscilla costantemente tra utopia e distopia, pensare al domani è diventato un vero e proprio atto di resistenza intellettuale. Parte proprio da questo presupposto la nuova edizione del Festival della Complessità, la rassegna nazionale diffusa che quest’anno ha scelto di dedicare i suoi lavori a una domanda cruciale: “Quale futuro?”.

L’edizione di quest’anno si arricchisce di una collaborazione importante, vedendo l’Agenzia di stampa Dire nel ruolo di media partner ufficiale del festival. Questa sinergia prenderà forma attraverso un ciclo di interviste esclusive registrate nella sede romana della Dire, trasformando la redazione in un laboratorio di pensiero sistemico-completo per tentare di squarciare le nebbie del domani. Ad inaugurare il confronto è stato il futurologo e saggista Roberto Paura, fondatore dell’Italian Institute for the Future, che ha tracciato i contorni dei macro-trend globali destinati a rimodellare la nostra quotidianità.

I tre nodi dell’attualità che modellano il domani

Secondo l’analisi di Paura, per comprendere il nostro tempo e non farsi sorprendere dalle incognite è necessario imparare a rintracciare i pattern profondi che muovono gli eventi, superando l’approccio emotivo e frammentato della cronaca immediata. Il primo grande nodo evidenziato riguarda la profonda spaccatura demografica globale. Da una parte si osserva un Occidente e una Cina in pieno declino e con un forte invecchiamento della popolazione, dall’altra un continente africano in costante espansione. Questa dicotomia macroscopica produrrà inevitabilmente flussi migratori di massa e nuove tensioni geopolitiche, con una Cina che, pur affrontando le prime difficoltà economiche interne legate al calo delle nascite, spingerà a livello politico per ribadire la propria egemonia sul mercato mondiale.

A questo scenario si intreccia a doppio filo la corsa all’intelligenza artificiale, le cui scelte nei prossimi venti o trent’anni determineranno in modo definitivo il mercato del lavoro e i modelli di welfare. Esiste infatti un paradosso di fondo per cui i paesi a economia matura, fortemente tentati dall’accelerazione tecnologica per rilanciare una produzione industriale ferma da anni, rischiano di generare un forte impatto negativo sui livelli occupazionali, imponendo una revisione totale dei nostri sistemi sociali.

Il terzo pilastro dell’analisi si concentra sullo stallo della transizione ecologica e sul continuo rinvio delle politiche verdi. Paura sottolinea il cortocircuito di una classe politica che, per inseguire il consenso immediato del mercato o dell’elettorato, sceglie di rallentare sul Green Deal e di proteggere settori tradizionali come quello delle auto a combustione, dimenticando che un vantaggio nel presente si tradurrà in un drammatico svantaggio nel lungo periodo. Nella dinamica dei sistemi complessi, infatti, quando si reagisce solo dopo che l’evento critico si è palesato, è ormai sistematicamente troppo tardi.

La necessità di democratizzare il futuro

Richiamando i temi del suo libro “Occupare il futuro”, il futurologo ha evidenziato come esista oggi un forte deficit di partecipazione dei cittadini su scelte che condizionano la vita di tutti. La tendenza attuale delle nostre democrazie è quella di affidarsi cecamente alle tecnocrazie e ai saperi esperti, escludendo l’opinione pubblica che finisce così per esprimersi e votare solo di pancia, mossa dalla paura. Persino grandi passaggi internazionali, come il recente Patto sul futuro promosso dalle Nazioni Unite, restano del tutto sconosciuti alla maggioranza delle persone a causa di una crisi di rappresentanza istituzionale. Per scardinare questo meccanismo e fare in modo che il domani smetta di essere un destino subìto, diventa allora fondamentale coinvolgere le comunità locali, portando il dibattito nelle piazze e nei quartieri per ricostruire una consapevolezza e un pensiero strategico condivisi.

Dopo questa prima tappa nei corridoi della Dire, il Festival della Complessità si sposterà sul territorio nazionale con un fitto programma che prevede circa cinquanta eventi locali organizzati da associazioni collegate alla rete del pensiero sistemico tra maggio, giugno e luglio. Gli incontri affronteranno l’applicazione pratica della complessità in ambiti fondamentali quali la sanità, l’educazione e le nuove forme aziendali. Tutti i contenuti multimediali, i video e i testi del ciclo di interviste saranno ospitati e rilanciati sui canali informativi dell’Agenzia Dire e sul sito ufficiale del Festival, offrendo ai lettori una vera e proprio bussola per orientarsi nei tempi nuovi che ci vengono incontro.