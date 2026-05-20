mercoledì 20 Maggio 2026

Avvelenate con la ricina, a cercare il veleno sono state Antonella e la figlia? I dubbi della Procura

Venerdì si procederà a estrarre i dati dai cellulari e pc in uso alle due donne morte: la Procura vuole capire se le ricerche su Internet le hanno fatte loro

di Marcella PirettiData pubblicazione: 20-5-2026 ore 11:06Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 11:10

BOLOGNA – A cercare di procurarsi la ricina, e a cercare in rete informazioni sul veleno, sono state proprio Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne poi morte avvelenate il 27 e 28 dicembre scorso? Nell’inchiesta sul giallo di Pietracatella l’ultima ipotesi degli investigatori è quasi incredibile: la Procura ha inviato un documento, con cui convoca i consulenti delle parti per nuovi accertamenti informatici per venerdì 22 maggio, da cui emerge un’ipotesi che lascia di stucco: gli accertamenti in programma per venerdì, che verranno fatti su telefoni e dispositivi sequestrati nella casa di famiglia e appartenuti alle vittime, puntano a capire se a cercare in rete notizie sulla ricina, siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella Di Ielsi, 55 anni, e Sara Di Vita, 15 anni. La notizia è stata diffusa dal Messaggero.

LEGGI ANCHE: Avvelenate con la ricina, ora i sospettati sono due
LEGGI ANCHE: Ricina, dietro il delitto ci sarebbero “questioni di famiglia”
LEGGI ANCHE: Ricina, chi entrò in casa in quei giorni? Sequestrati i router per tracciare il wifi

Venerdì, in Questura, si procederà a estrarre i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di Pietracatella. La procura, nel dettaglio, chiede di estrapolare da ciascun apparato dati utili per accertare “rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi“. Verranno poi estrapolate le chat intrattenute tra mamma e figlia, poi decedute, inerenti la patologia da ricina affrontata in casa e in ospedale tra il 25 e il 28 dicembre.
Dall’analisi dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, si cercherà anche di fare luce sui rapporti all’interno della famiglia, con l’obiettivo di ricostruire “le abitudini di vita” e “i rapporti interpersonali delle vittime”. Si cercheranno informazioni anche su eventuali patologie che le due donne potrebbero aver avuto e che non fossero conosciute.

Leggi anche

Napoli, nella notte crollo alla Vela Rossa: nessun ferito

di Redazione

“Io sono Dio. Decido chi vive e chi muore”: l’inferno di Teresa Potenza, ex del boss Mastrangelo

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»