Avvelenate con la ricina, a cercare il veleno sono state Antonella e la figlia? I dubbi della Procura

BOLOGNA – A cercare di procurarsi la ricina, e a cercare in rete informazioni sul veleno, sono state proprio Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, le due donne poi morte avvelenate il 27 e 28 dicembre scorso? Nell’inchiesta sul giallo di Pietracatella l’ultima ipotesi degli investigatori è quasi incredibile: la Procura ha inviato un documento, con cui convoca i consulenti delle parti per nuovi accertamenti informatici per venerdì 22 maggio, da cui emerge un’ipotesi che lascia di stucco: gli accertamenti in programma per venerdì, che verranno fatti su telefoni e dispositivi sequestrati nella casa di famiglia e appartenuti alle vittime, puntano a capire se a cercare in rete notizie sulla ricina, siano state le stesse donne poi morte avvelenate, Antonella Di Ielsi, 55 anni, e Sara Di Vita, 15 anni. La notizia è stata diffusa dal Messaggero.

LEGGI ANCHE: Avvelenate con la ricina, ora i sospettati sono due

LEGGI ANCHE: Ricina, dietro il delitto ci sarebbero “questioni di famiglia”

LEGGI ANCHE: Ricina, chi entrò in casa in quei giorni? Sequestrati i router per tracciare il wifi

Venerdì, in Questura, si procederà a estrarre i dati da telefoni, modem, pc e tablet prelevati nei giorni scorsi dalla casa di Pietracatella. La procura, nel dettaglio, chiede di estrapolare da ciascun apparato dati utili per accertare “rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi“. Verranno poi estrapolate le chat intrattenute tra mamma e figlia, poi decedute, inerenti la patologia da ricina affrontata in casa e in ospedale tra il 25 e il 28 dicembre.

Dall’analisi dei dati contenuti nei dispositivi elettronici, si cercherà anche di fare luce sui rapporti all’interno della famiglia, con l’obiettivo di ricostruire “le abitudini di vita” e “i rapporti interpersonali delle vittime”. Si cercheranno informazioni anche su eventuali patologie che le due donne potrebbero aver avuto e che non fossero conosciute.