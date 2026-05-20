Gli Aqua si sciolgono dopo 30 anni: “È il momento giusto per dire addio”

ROMA – Dopo 30 anni insieme, gli Aqua si sciolgono. Ad annunciarlo sono gli stessi Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted e Claus Norreen con un post su Instagram. “Dopo molti anni incredibili, abbiamo deciso di chiudere il capitolo di Aqua come live band“, scrive il gruppo danese dietro hit come “Barbie Girl” e altre hit diventate cult negli Anni 90 e 2000.

“Aqua- scrive la band- è stata una parte così grande della nostra vita, e insieme abbiamo avuto la possibilità di vivere più di quanto abbiamo mai osato sognare. Abbiamo viaggiato per il mondo innumerevoli volte, incontrato così tante persone meravigliose, cantato insieme con milioni di voi e condiviso ricordi che porteremo con noi per sempre”.

“Quando si è insieme per così tanto tempo, si impara anche quando è il momento di proteggere ciò che abbiamo creato insieme. Per noi, questo sembra il momento giusto per dire addio, mentre i ricordi sono ancora forti, e mentre l’amore per la musica, la storia e l’uno per l’altro rimane intatto”, sottolinea il gruppo.

“Da fondo del cuore: grazie a tutti coloro che sono stati parte di questo viaggio negli ultimi 30 anni. Grazie per l’amore, l’energia, il sostegno e per tutti i momenti che abbiamo condiviso insieme”, conclude il gruppo nato nel 1995.