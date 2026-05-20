Elodie e Franceska: su Instagram la prima foto ufficiale del bacio in Giappone

ROMA – Dopo mesi di indiscrezioni, scatti rubati dai paparazzi e video virali sui social, Elodie ha deciso di rendere ufficiale la sua relazione con la ballerina Franceska Nuredini. La cantante romana (36 anni) ha condiviso sul proprio profilo Instagram un carosello fotografico che racconta la vacanza trascorsa insieme alla compagna (24 anni) nel Paese del Sol Levante.

Tra istantanee di piatti tipici, templi, look ispirati al mondo degli anime e strade illuminate di Tokyo, a catturare l’attenzione dei fan è stato, però, uno scatto in particolare: un bacio romantico che le due si scambiano di sera in un angolo di strada.

Sebbene negli ultimi tempi la coppia avesse già condiviso momenti di svago con gli amici e reciproche dediche, questa immagine rappresenta la prima vera conferma “ufficiale” e diretta della loro storia d’amore, nata dopo la rottura della cantante con il pilota Andrea Iannone. La spontaneità e la dolcezza del post hanno immediatamente conquistato il web, scatenando migliaia di “cuoricini” e commenti entusiasti da parte di amici, colleghi e fan.