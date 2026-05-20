mercoledì 20 Maggio 2026

Carburanti, Mimit: “Il prezzo medio self della benzina a 1,961 euro/l, gasolio a 1,980”

Tra due giorni, venerdì 22 maggio, scade l'incentivo previsto dal governo del taglio delle accise

Data pubblicazione: 20-5-2026 ore 10:38Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 10:38

ROMA – Mentre si attende di sapere cosa farà il governo da venerdì- il 22 maggio è infatti prevista la scadenza del taglio delle accise sui carburanti in Italia,  Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto gli esiti del monitoraggio dell’Osservatorio sui prezzi di benzina e gasolio.

In base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna- mercoledì 20 maggio- il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,961 euro/l per la benzina e 1,980 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,044 euro/l per la benzina e 2,070 euro/l per il gasolio.

Prosegue intanto l’azione di controllo a tutela della trasparenza del mercato, disposta dal Mimit e dal Mef in collaborazione con la Guardia di Finanza, come previsto dal decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, che attribuisce straordinari poteri al Garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit. Al 18 maggio sono stati effettuati dalla Guardia di finanza controlli su 2.550 impianti presenti sul territorio nazionale; nell’ambito di tali attività sono state inoltre svolte verifiche su 300 filiere di approvvigionamento, tra depositi fiscali, depositi commerciali e altri operatori. Sono stati, infine, eseguiti 1.099 interventi sulle accise dei prodotti energetici

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