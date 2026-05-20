Napoli, nella notte crollo alla Vela Rossa: nessun ferito

NAPOLI – “Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampìa appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via precauzionale a seguito del crollo verificatosi alla Vela Rossa. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F, per un totale di 49 persone di cui 31 adulti e 18 ragazzi. Una parte dei cittadini era stata allontanata per l’assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell’area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura; altri, invece, per l’impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l’ingresso del fabbricato”. Lo comunica l’assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, che ha seguito personalmente l’evoluzione della situazione anche presso il Centro Coordinamento Soccorsi convocato in Prefettura. La struttura è in fase di demolizione e intorno alle 23 si è verificato il cedimento del vano ascensori. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Le forze di polizia hanno cinturato la zona invasa dai detriti e sono partite le operazioni di evacuazione precauzionale di un palazzo di 6 piani in cui abitano 47 nuclei familiari. Non si sono registrati feriti.

“Il sistema regionale di Protezione civile – sottolinea – si è immediatamente attivato per garantire assistenza alla popolazione per tutta la notte e supportare le attività sul territorio: sono stati inviati materiali e attrezzature per l’allestimento dell’area temporanea di accoglienza e per assicurare condizioni di permanenza adeguate alle famiglie coinvolte. In particolare – dice Zabatta – sono stati predisposti e consegnati 6 gazebo grandi e 6 piccoli, 14 kit led con relativo materiale elettrico, 150 sedie, 10 tavoli pieghevoli, 50 coperte, una torre faro, un generatore carrellato, un generatore di piccole dimensioni. Si è provveduto anche alla fornitura di acqua potabile e generi di prima necessità ai cittadini rimasti fuori casa. La situazione – conclude – continua ad essere monitorata costantemente e resteremo al fianco delle famiglie fino al completo ripristino delle condizioni di piena sicurezza e rientro”.

FICO: A SCAMPIA DA IERI SERA, LAVORIAMO COSTANTEMENTE

“Questa mattina ho sentito l’assessora Zabatta. Noi come Regione e protezione civile siamo a Scampia da ieri sera e stiamo lavorando costantemente con tutte le istituzioni locali per prevenire ogni problema e dare supporto”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, a margine di un evento al Cardarelli di Napoli, sulla situazione nel quartiere napoletano di Scampia dopo il crollo che si è verificato ieri sera intorno nella Vela Rossa in viale della Resistenza.