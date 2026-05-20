Omicidio capotreno a Bologna, l’imputato molla l’avvocato e in aula grida ‘Mafia, mafia”

BOLOGNA- “Mafia, mafia“. Marin Jelenic, 36enne croato a processo in Corte d’Assise a Bologna per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio avvenuto il 5 gennaio a Bologna, lo ha detto dalla ‘gabbia’ in cui è stato fatto sedere mentre il presidente della Corte, Pasquale Liccardo, comunicava la decisione, presa ieri pomeriggio dallo stesso Jelenic, di revocare il mandato al proprio legale Christian Di Nardo, e la conseguente nomina di un avvocato d’ufficio.

Quando Jelenic è intervenuto, Liccardo gli ha intimato di stare zitto, altrimenti “la faccio allontanare dall’aula”, ha aggiunto. In seguito, Jelenic ha chiesto nuovamente la parola, affermando che quando è stato trasferito nel carcere di Modena dopo la prima udienza del processo “la Polizia mi ha aggredito e mi rubato tutta la mia roba, e questo è grave“. Successivamente l’imputato è stato fatto sedere accanto alla sua nuova legale e all’interprete, chiedendo perché il suo vecchio avvocato fosse ancora in aula, e Liccardo gli ha spiegato che si tratta di una questione procedurale e che per questa udienza Di Nardo può ancora presenziare.

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JELENIC NERVOSO PROVA PIÙ VOLTE A PARLARE

Si è mostrato molto agitato e ha cercato a più riprese di prendere la parola in aula il 36enne croato Marin Jelenic, a processo in Corte d’Assise a Bologna con l’accusa di aver accoltellato a morte il 5 gennaio, in un’area riservata ai dipendenti di un parcheggio della stazione ferroviaria del capoluogo emiliano, il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio. Jelenic ha alzato la mano due volte per chiedere la parola durante la testimonianza di un agente della Polfer, venendo però stoppato dal presidente della Corte Pasquale Liccardo, che gli ha detto: “Le darò la parola quando avremo finito questa prima parte“, vale a dire la testimonianza del poliziotto.

Al termine della deposizione, il presidente ha dato la parola all’imputato, che esprimendosi in un italiano stentato ha chiesto “in che maniera la Polizia ferroviaria mi ha identificato?”, aggiungendo di non avere dei documenti. “Questo si accerterà durante l’attività istruttoria”, ha replicato Liccardo, che quando Jelenic ha insistito per continuare a parlare lo ha fermato dicendogli: “Ho già dato atto della sua dichiarazione, se insiste la faccio allontanare dall’aula“. Il 36enne, accusato di omicidio aggravato dai motivi abietti e dall’aver commesso il fatto all’interno o nelle immediate vicinanze di uno scalo ferroviario, venne arrestato nella serata del 6 gennaio a Desenzano del Garda, nel bresciano, e da allora è in carcere.