mercoledì 20 Maggio 2026

L’oroscopo di mercoledì 20 maggio 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 20-5-2026 ore 7:13Ultimo aggiornamento: 20-5-2026 ore 7:13

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non c’è tempo per l’amore, per le relazioni, sembri piuttosto nervoso, affaticato. Un po’ di confusione nel lavoro dove devi portare avanti solo i progetti più importanti per il futuro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Si riparte da altrove, in casi eccezionali potresti anche abbandonare quello che stai facendo e metterti in gioco in altri luoghi, settori; si cade in piedi e questo è l’importante!

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

La situazione migliora dopo che negli ultimi mesi ci sono stati diversi disagi. Buone notizie in arrivo: riuscirai ad ottenere tanto. Nuovi lavori in vista. Amore stabile ma questa sera potresti essere confuso.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata un po’ problematica o nervosa, potresti persino discutere con qualcuno che ti mette il bastone tra le ruote. L’amore va in secondo piano.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Fisicamente stai bene, devi cercare di accorciare i tempi e risolvere una questione di lavoro importante. Non farti prendere da malinconie.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se devi discutere una questione di lavoro sarebbe bene agire oggi o domani. Non è detto che sia tu ad alzare polverone, ma potresti essere immerso in una serie di problemi che riguardano la casa, la famiglia.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ necessario allontanare l’ansia dando sfogo ai tuoi desideri più nascosti. Avrai capito che anche nell’ambito del lavoro ci vuole un po’ di prudenza…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Appena puoi vivi una giornata in famiglia, lontano da situazioni e persone che possono generare qualche contrasto nella tua vita. E’ importante stabilire il tuo ruolo nell’ambito di un lavoro, qualcuno cerca di prendere i tuoi meriti ma non ci riuscirà.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Situazione strana per l’amore e i contatti con gli altri. I rapporti con Scorpione e Cancro sono messi in discussione.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

È necessario prenderti una pausa di silenzio dal ritmo abituale, che in questo periodo rischia di essere frenetico. Ora bisogna assolutamente darsi da fare pure per quanto riguarda il lavoro.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

In amore hai qualche pensiero, forse pensi troppo al lavoro. Oggi cura la forma fisica: dovresti farla diventare un’abitudine.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Punta su questa sera soprattutto se intendi fare colpo in amore o definire meglio una questione di famiglia, in amore grandi scelte, coppie più favorite.

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